Feat de Marília Mendonça com dupla chega ao Top 1 do Spotify BR

A parceria musical entre George Henrique & Rodrigo com Marília Mendonça foi a última música lançada pela artista antes de sua morte, no início de novembro.No domingo (12), a música "Vai Lá Em Casa Hoje"chegou nas platagormas digitais e ficou em 1º lugar do Top 50 das mais tocadas no Spotify Brasil.

De acordo com o colunista Léo Dias, a canção já tem mais de 30 milhões de reproduções no Spotify, além de 37 milhões de plays no YouTube. “Pensando hoje, não poderíamos ter escolhido uma música melhor para cantarmos com ela. Foi especial termos aquele baita sorriso entre nós! Marília sempre fez a diferença, ela já chegou fazendo a diferença quando ajudou as mulheres a ganharem força na música sertaneja”, disse George Henrique, em entrevista à Jovem Pan.

“Estávamos todos com um astral ótimo, felizes pelo projeto e felizes por ter pessoas tão especiais ao nosso lado. Ela gostou da música de cara. No dia, fizemos até dancinhas”, acrescentou o cantor.