FCP abre Concurso de Quadrinhos para jovens artistas

O III Concurso de Quadrinhos da Fundação Cultural do Pará (FCP) está com as inscrições abertas até 26 de abril. O projeto contemplará cinco artistas iniciantes com premiações. O tema deste ano é “Mudanças Climáticas”. Os cinco produtores vencedores terão seus trabalhos impressos para livre circulação e comercialização. A inscrição é online.

"O objetivo é de promover o incentivo de produção de quadrinhistas iniciantes, tanto para inscrições individuais, quanto por inscrições por coletivos. Quando for por coletivo precisaremos de um representante para a inscrição”, explica Andrei Miralha, porta-voz da FCP.

A expectativa é que sejam inscritos aproximadamente 20 projetos. Qualquer pessoa pode inscrever. A organização espera também que por serem inscrições via internet artistas de diferentes municípios se inscrevam. Mesmo quando as inscrições eram presenciais ou por envelope enviado pelos Correios, pessoas de diferentes cidades participavam.

"A importância de um concurso como esse para jovens quadrinhistas está na possibilidade de você publicar, de você criar um portfólio, que é uma coisa importante para quem está começando, produzir e publicar. Como são poucas páginas, esse concurso prevê três páginas no mínimo ou até cinco páginas, desta forma conseguimos que as pessoas consigam produzir, porque uma publicação de dez páginas dá mais trabalho e demora mais para fazer. Produzir três páginas de quadrinhos para inscrever é mais fácil”, explica.

Uma das jovens artistas que pretendem se inscrever é Serena Veloso, de 22 anos, que estuda artes na Universidade Federal do Pará (UFPA). “Eu comecei nos quadrinhos quando era criança. Eu fazia quadrinhos bestas assim de super-heróis, de mangas que eu gostava, mas nunca saiu disso. Nunca foi para fora. Eu produzo desenhos desde criança, mas quadrinhos foi a partir dos 14 anos, 15 anos”, explica. Ela espera vencer o concurso para ter a primeira história publicada.

Serena diz que tem desde criança a vontade de seguir na carreira artística. Atualmente, ela faz trabalhos por encomenda. “Por exemplo, uma pessoa quer dar um quadrinho para sua namorada. Ela faz a encomenda e eu faço. Fica entre a pessoa a namorada, nunca sai disso”, explica.

Serena pretende escrever uma história original para o concurso. “É importante para mim porque eu nunca soltei nada assim para o mundo. Só o fato de tentar será um ganho de confiança muito grande. E isso é um pé, caso eu passe, para as pessoas verem mais da minha arte”, declarou. “Eu já tinha material. Mesmo que eu não passe eu vou postar e divulgar para as pessoas e compartilhar por aí”, complementou.

Serviço: “Concurso de Quadrinhos”

Realização Fundação Cultural do Pará

Inscrições até o dia 26 de abril

Inscrições aqui no link