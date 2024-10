'Faz de Mim Tudo': vídeo de Renan Ratis lança mostra o pulsar do amor em diversas expressões

A partir da admiração pela obra musical da cantora Liniker, e tendo como ponto de partida a canção "Tudo", do mais novo álbum da artista, o cineasta paraense Renan Ratis acaba de lançar o curta "Faz de Mim Tudo". Assim como a música de Liniker, o filme de Ratis versa sobre como o amor se expressa entre as pessoas nas mais diversas formas. O lançamento de "Faz de Mim Tudo" aconteceu na última sexta-feira, dia 25, no GuetoHub, em Belém. "Este é meu primeiro curta-metragem, produzido e filmado por mim. Esse projeto é um marco na minha trajetória", diz Renan.

O filme começou a surgir de forma peculiar. "Sou fã da Liniker há muito tempo. As letras dela sempre me impactaram profundamente, dando voz a sentimentos que eu mesma já vivi. Quando lançou o novo álbum, 'Caju', a música ‘Tudo’ me tocou de um jeito especial. Ela me fez refletir sobre tantas coisas, até que pensei: ‘E se essa música pudesse narrar a vivência de alguns jovens paraenses?’ Foi daí que surgiu a ideia de criar este curta, como uma homenagem de fã para a Liniker", relata Renan Ratis. O trabalho tem cinco minutos de duração e foi concretizado sem nenhum patrocínio.

No amor

"O curta retrata o amor na comunidade LGBTQIAPN+, explorando como ele se manifesta entre casais em momentos de afeto, paixão e liberdade. Quero que o público mergulhe nas nuances dessas relações e sinta o pulsar do amor em suas diversas formas de expressão. Espero que cada cena permita uma conexão sincera com essas vivências, tocando o espectador por meio dessas histórias, com toda a intensidade, vulnerabilidade e força que as tornam únicas", afirma Renan.

Ele conta que não foi fácil trabalhar as formas e linguagens variadas em que o amor se manifesta no filme. "Foi desafiador, mas percebemos que, por meio dos momentos de afeto, conseguíamos encenar o que a letra da música narrava. Com isso, conseguimos expressar as emoções e as relações de cada personagem no curta", diz Renan.

No filme, é empregada a linguagem corporal. "Utilizo a linguagem corporal, mas não é exatamente uma dança. Em vez disso, os personagens encenam como se estivessem vivenciando cada detalhe da música: cada abraço, cada beijo, cada aconchego e cada cheiro", ressalta o diretor.

A partir do lançamento desta sexta-feira, Renan Ratis vai postar o curta "Faz de Mim Tudo" nas redes sociais dele, tornando-o disponível para quem quiser conferir o trabalho — no Instagram: @olhardesantos_.