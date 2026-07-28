Fátima Bernardes revela conselho que recebeu da filha sobre namoro com Túlio Gadelha

A diferença de idade entre Fátima Bernardes e Túlio Gadelha foi tema de debates públicos desde o início do relacionamento. A jornalista revelou que a primeira pessoa a fazê-la refletir sobre a questão foi a filha Laura Bonemer. Em entrevista, a apresentadora contou sobre seu receio de assumir o namoro.

Túlio Gadelha, deputado federal, é 25 anos mais novo que Fátima. Ela só repensou suas inseguranças após um conselho de Laura, que é uma das trigêmeas, fruto do antigo casamento com William Bonner.

Fátima decidiu compartilhar sua preocupação com os filhos antes de tornar o relacionamento público. A resposta de Laura foi determinante para que a mãe vivesse a relação sem o peso dos julgamentos.

O conselho da filha Laura Bonemer

Ao relembrar a conversa com os filhos, Fátima admitiu preocupação com a diferença de idade entre ela e Túlio Gadelha. Laura, então, questionou se a mãe não estaria reproduzindo um preconceito.

"Quando contei aos meus filhos, disse: 'Tem uma coisa que me preocupa: ele é 25 anos mais novo'. E minha filha Laura me disse: 'E se fosse o contrário? Não está sendo preconceituosa?'. Criei filho para isso: para me dizer o que tenho que ouvir", relembrou Fátima.

A jornalista afirmou que o comentário da filha a levou a refletir sobre suas próprias convicções. "Me permiti outra experiência. Se fosse para ser igual, qual seria o sentido?", completou.

Críticas e etarismo no relacionamento

Durante a entrevista, Fátima Bernardes também falou sobre as críticas que recebeu desde o início do relacionamento com Túlio. Segundo ela, parte dos comentários sugeria que sua felicidade ou aparência estavam ligadas exclusivamente ao companheiro.

Fátima considera essa visão um reflexo de pensamento machista. "Muitas pessoas diziam que eu estava mais bonita por causa dele e não por causa de uma boa relação minha comigo mesma. Sempre tem que atrelar a um homem", afirmou. A apresentadora disse ter se surpreendido ao perceber que boa parte dessas críticas vinha de outras mulheres.

Apesar disso, Fátima afirmou preferir enxergar esses comentários com empatia. Para a jornalista, muitas mulheres acabam reproduzindo esse tipo de comportamento por também terem sido alvo de julgamentos ao longo da vida. "A pessoa foi tão machucada que precisa atacar para se sentir melhor. Dou um desconto. Para mim, é libertador", declarou.

Relação baseada na troca de experiências

Namorando Túlio Gadelha há quase nove anos, Fátima afirmou que a diferença de gerações nunca representou um obstáculo. Pelo contrário, ela acredita que a convivência ampliou seus horizontes e proporcionou novos aprendizados, especialmente sobre política, área de atuação do companheiro.

Fátima destacou que aprendeu sobre política. "Nunca fui repórter de política. Hoje tenho um entendimento de coisas que via superficialmente. Tenho uma alma jovem, disposta a descobrir e fazer coisas. Isso nos aproxima. A gente é leve", contou.

A jornalista também revelou que, no início do relacionamento, temia que o desejo de Túlio de ser pai pudesse comprometer o futuro da relação. No entanto, disse que o assunto nunca foi tratado como uma exigência pelo deputado. "Tive esse medo no início. Ele falou: 'Não é uma preocupação minha agora. Precisamos ficar preocupados'. Vou deixar de aproveitar algo que está sendo bom para mim no momento porque um dia pode ser que...?", recordou.

Maternidade e carreira

Na conversa, Fátima revisitou momentos da maternidade e da carreira. Ela destacou as diferenças de tratamento entre homens e mulheres na criação dos filhos. A apresentadora lembrou que, quando William Bonner precisou cuidar sozinho dos trigêmeos por alguns dias, recebeu inúmeros elogios.

A dedicação de Fátima, que conciliava o trabalho com a rotina das crianças, era vista como uma obrigação. A apresentadora reconheceu que contou com uma rede de apoio e privilégios, mas afirmou que a maior cobrança vinha dela mesma.

Hoje, com os filhos adultos, Fátima Bernardes vive uma fase mais tranquila e sente orgulho da independência conquistada por eles. "Eu era tão neurótica para que se tornassem pessoas do bem, que hoje estou adorando ser mãe de adultos. Olho para eles e vejo que estão formados. Isso me dá uma paz de espírito", concluiu.