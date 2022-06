Fãs especulam mais um término entre Rafaella Santos e Gabigol

Mais uma vez pode ter dado ruim para a relação de Rafaella Santos e Gabigol. O relacionamento dos dois é cheio de idas e vindas ao longo do tempo, e em março deste ano eles se reconciliaram. Porém, alguns fãs sondam a possibilidade de um novo término.

O casal não é visto juntos já tem um tempo e alguns fãs da Rafaella dão o fim do romance como certo. Contudo, a publicação afirma que estes grupos estariam tentando manter sigilo sobre o assunto. Uma coisa que tem chamado a atenção foram as últimas postagens de Rafaella no Instagram. Uma das publicações, por exemplo, foi de um meme no qual um homem pede para ligar para a mulher e ela responde com um modo avião.