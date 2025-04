Fãs do 'BBB' pedem fim do voto de torcida após vitória de Renata; entenda

Renata foi coroada a vencedora do Big Brother Brasil 25 na noite de terça-feira, 22, com 51,90% dos votos. Há quem tenha ficado insatisfeito com a revelação, principalmente os fãs do reality que torciam para Guilherme, que ficou em segundo lugar - ainda mais após a informação de que o brother teria vencido a edição caso o sistema de votação fosse diferente.

Isso porque o resultado oficial do programa considera a média geral dos votos, somando todas as participações por CPF. Nessa contagem, Renata saiu vitoriosa. Guilherme recebeu 43,38% dos votos.

Já no voto único, Guilherme recebeu 51,40% da preferência popular, contra 42,38% de Renata. Ou seja, ele teria vencido o prêmio principal caso fosse esse o parâmetro considerado para coroar o vitorioso.

Nas redes sociais, internautas passaram a fazer campanha para o fim do voto de torcida. "Voto único que expressa a vontade da maioria", escreveu um usuário no X (antigo Twitter). "Esse sistema é um absurdo", avaliou outro fã do BBB. Algumas publicações declararam Guilherme como "o campeão do povo".

Do outro lado, a torcida de Renata defendeu a vitória e a capacidade de organização dos fãs. "Quero ver ter torcida empenhada batendo 60% dos votos nos Paredões", escreveu um tuiteiro.

Guilherme reage à vitória em voto único

Ao lado de João Pedro, terceiro colocado do BBB 25, o fisioterapeuta pernambucano acompanhou os números da edição com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Ao ouvir que conquistou a liderança em voto único, não escondeu o impacto da descoberta.

"Muito forte", comentou, referindo-se à torcida de Renata, que garantiu a ela o primeiro lugar. Ainda durante o programa, o ex-brother se emocionou ao assistir às imagens da mobilização de seus fãs em Olinda, sua cidade natal.