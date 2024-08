Visagem? Lemmy Kilmister, do Motörhead, que morreu em 2015, é 'visto' em famoso festival

Lemmy Kilmister, vocalista e baixista do Motörhead, que morreu em 2015, foi "visto" no local onde ocorre o Wacken Open Air Festival, o maior festival de heavy metal do mundo, realizado em Schleswig-Holstein, na Alemanha. Lá, o artista teve suas cinzas espalhadas e, desde então, casos "paranormais" foram vistos no local.

No espaço para o show tem até um memorial para Lemmy, chamado de "terra sagrada". Para resolver a situação, a organização do festival convidou este ano a paranormal e roqueira Brocarde, conhecida por ter "se casado" - e já "se separado" - do fantasma de um soldado vitoriano chamado Edwardo, que viveu no século XIX.

Brocarde afirma ter conseguido se comunicar com "o espírito de Lemmy". Ela relata que ele apareceu para ela montado em um cavalo preto e com uma fatia de pizza em uma das mãos.

"Eu me perguntei por que ele estava segurando uma fatia de pizza, porque não é comum quando se anda a cavalo", disse ela, segundo o "Daily Star". A mulher seguiu na abordagem espiritual com Lemmy, e afirmou que sentiu seu corpo ser "completamente consumido" pela energia do vocalista, famoso pelo estilo vigoroso no palco.

"Ele disse que o propósito da vida não é morrer e queria estar vivo na morte. Senti que essas palavras serão um conforto para muitos que desejam manter viva a sua memória. Sua energia é obviamente algo que não morreu, e é por isso que ele ainda está conosco hoje no Wacken", finalizou Brocarde, que utilizou uma garrafa de uísque em altar para fazer um brinde ao grande nome do heavy metal.

Quem foi Lemmy Kilmister?

Ian Fraser Kilmister, conhecido artisticamente por Lemmy Kilmister, nasceu em 24 de dezembro de 1945 em Stoke-on-Trent, Inglaterra. Fundou o Motörhead em 1975, banda esta onde era vocalista e baixista. Lemmy ficou famoso por sua atitude irreverente e por seu papel fundamental na formação do som pesado da banda, se consolidando como um ícone do gênero heavy metal e rock and roll.

Lemmy morreu na sua casa em Los Angeles, Califórnia, no dia 28 de dezembro de 2015, aos 70 anos, em decorrência de um agressivo câncer de próstata, arritmia cardíaca e insuficiência cardíaca. O vocalista já vinha sofrendo de diabete e outros problemas de saúde há vários anos.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)