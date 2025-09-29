Famosos se despedem e prestam homenagens a Berta Loran

Berta Loran morreu na noite deste domingo, 28, aos 99 anos. Amigos, colegas de profissão e autoridades comentaram a morte da atriz e comediante que nasceu em Varsóvia, na Polônia, e se mudou para o Brasil ainda menina, fugindo da perseguição nazista aos judeus na Europa.

Um dos primeiros a se manifestar foi o ator Eduardo Martini, que agradeceu pelo legado de força e resistência deixado por Berta. "Começando a minha carreira, vi um show dela no qual ela cantava, sapateava, contava histórias maravilhosas e eu nunca me esqueci daquela mulher tão engraçada nos palcos!", registrou o ator.

Ary Fontoura, com quem Berta contracenou em Amor com Amor se Paga, postou um vídeo da novela e escreveu: "Hoje nos despedimos de Berta Loran. Nesta cena de Amor com Amor se Paga, fica registrado o talento, a leveza e a graça dessa atriz que iluminou a TV e o teatro brasileiro. Vai com Deus, amiga querida", escreveu Ary.

Outra pessoa que se manifestou e com quem Berta trabalhou em Amor com Amor se Paga foi Mayara Magri. "Tchau, Frosina", escreveu Mayara, chamando Berta pelo nome da personagem que fez no folhetim de 1984.

O ator e diretor Miguel Falabella relembrou das conversas que teve com a amiga ao longo da vida. "Tive o privilégio de ouvi-la contar histórias. Do pai lhe ensinando a dizer (é bonito ensinar a dizer), de suas longas travessias. A fria Varsóvia da infância. O teatro rebolado. Vedeta no teatro de revista, cômica por excelência, a menina Basza volta para casa. Meu aplauso, reverência e gratidão", registrou Miguel.

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes postou uma foto ao lado da atriz quando ela esteve no programa Encontro. No story, Fátima resumiu a veterana: "Uma mulher inteligente, apaixonada pela vida e pela arte de representar".

A jornalista Sonia Abraão também registrou a morte da atriz em seu perfil no Instagram. "A atriz e humorista tinha 99 anos e faleceu nesta madrugada. Lamentamos", escreveu a jornalista.

MinC

O Ministério da Cultura emitiu nota de pesar por Berta Loran. No texto, o MinC diz que a atriz marcou a história da cultura brasileira com talento, pioneirismo e sete décadas dedicadas ao humor e às artes cênicas. "Berta encerra uma trajetória marcada por pioneirismo, talento e resistência, deixando um legado inestimável para as artes cênicas e para o humor brasileiro", diz o texto.

A Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, cidade onde Berta morava e morreu, também se manifestou nas redes. No post, o órgão público enalteceu a trajetória da atriz e a agradeceu: "Nosso carinho e gratidão a essa artista que fez do riso sua maior herança."