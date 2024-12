Famosos compartilham mensagens de Natal aos fãs; confira

A véspera de Natal animou muitos famosos nas redes sociais nesta terça-feira (24), que compartilharam mensagens de amor, fé e esperança aos seus seguidores. Confira alguns recados cheios de carinho e de espírito natalino de algumas celebridades



Viih Tube e Elieser

Legenda (Foto: Reprodução Instagram)

"Nosso natal em casa e com a família completa. Vai ser mais que especial. Obrigado Deus por essa vitória. E obrigado todos vocês que oraram tanto por nós para que isso acontecesse, nunca vamos ter palavras suficientes para agradecer. Um feliz natal da nossa família para todos vocês e não esqueçam do verdadeiro sentido do natal," escreveu a influenciadora, após semanas intensas com a internação do pequeno Ravi.

Michel Teló

Legenda (Foto: Reprodução Instagram)

"Hoje o espírito natalino tomou conta da nossa casa de um jeito mágico! A Melinda e o Teodoro prepararam um presente especial pra gente: um dueto no piano com uma música de Natal que toca direto no coração. Enquanto eles tocam, fica aqui o nosso desejo de que o Natal de vocês seja cheio de amor, união e momentos tão especiais quanto este. [Que a música e a magia do Natal encham o coração de todos!" escreveu o cantor.

Maiara e Maraísa

Legenda (Foto: Reprodução Instagram)

As duas cantoras compartilharam um cartão personalizado com fotos ao lado da família e desejaram: "Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus Menino…Que neste Natal, a verdadeira alegria e paz que Ele nos trouxe se espalhem em cada lareira, em cada mesa e em cada coração.".

Gretchen

Legenda (Foto: Reprodução Instagram)

Gretchen postou um vídeo em que aparece cantando e dançando ao lado do esposo paraense, Esdras Amorim. Os dois demonstraram muita animação para a noite de Natal.

"Feliz Natal, amores. Que Deus esteja cobrindo todos vocês com suas grandes bençãos. Amamos vocês, família, amigos e seguidores fãs," escreveu ela ao lado

Gaby Amarantos

Legenda (Foto: Reprodução Instagram)

Gaby Amarantos compartilhou uma foto no Instagram em que aparece ao lado de seus familiares. Na legenda, ela desejou boas festas a todos.

"O Natal no Norte é diferenciado. Feliz festas! Da família Amarantos para todas as famílias do planeta", escreveu a cantora.

João Gomes

Legenda (Foto: Reprodução Instagram)

Após pedalar na beira da praia do Recife, em Pernambuco, João Gomes compartilhou um vídeo desejando um Natal abençoado para todos os fãs.

"Feliz Natal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o menino Jesus invada seu lar hoje e sempre com muito amor," disse o cantor.