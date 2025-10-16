Capa Jornal Amazônia
Família revela causa da morte da atriz Diane Keaton

Em comunicado enviado à revista People, os familiares informaram que Diane morreu em decorrência de uma pneumonia

Estadão Conteúdo
fonte

A imagem em destaque mostra a atriz Diane Keaton. (Foto: Reprodução | Metrópoles)

A família de Diane Keaton revelou, nesta quarta-feira, 16, a causa da morte da atriz, aos 79 anos, no último dia 11. Até então, a única informação confirmada era de que ela havia sido socorrida pelo Departamento do Corpo de Bombeiros de Los Angeles.

Em comunicado enviado à revista People, os familiares informaram que Diane morreu em decorrência de uma pneumonia. "A família Keaton está muito grata pelas extraordinárias mensagens de amor e apoio que recebeu nos últimos dias em nome de sua amada Diane, que faleceu de pneumonia em 11 de outubro", diz a nota.

O texto também destaca o envolvimento da atriz em causas sociais e ambientais, e sugere que o público honre sua memória com gestos solidários. "Ela amava seus animais e era firme em seu apoio à comunidade desabrigada, então qualquer doação em sua memória para um banco de alimentos local ou um abrigo de animais seria uma homenagem maravilhosa e muito apreciada", acrescenta o comunicado.

Após a morte da atriz, a People ouviu pessoas próximas que afirmaram que Diane enfrentava problemas de saúde antes de morrer. "Ela piorou de forma muito súbita, foi algo de partir o coração de todos que a amavam. Foi inesperado, especialmente para alguém tão espirituosa e com tanta força", disse uma das fontes.

Outra pessoa contou que, até alguns meses atrás, Diane mantinha hábitos simples, como caminhar diariamente com seu cachorro pelas ruas de Los Angeles. "Ela geralmente se vestia da mesma forma, com chapéu e óculos escuros, independentemente do clima", afirmou.

Conhecida especialmente por seu papel em comédias românticas e em filmes do diretor (e ator) Woody Allen, Diane Keaton chegou a receber um Oscar por Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977).

Cultura
.
