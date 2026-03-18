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Família Poncio vai ganhar novo membro; veja quem é quem

Estadão Conteúdo

Uma das famílias mais conhecidas do Brasil está aumentando. Nas redes sociais, o pastor Márcio Poncio revelou que um dos casais terá um filho. No entanto, não revelou qual.

Foi então que o patriarca abriu uma enquete em seus stories. As opções citavam os três casais da família: Saulo Poncio e Gabi Brandt; Sarah Poncio e Jonathan Couto; Márcio Poncio e Simone Poncio, convidando o público a eleger quem acreditavam ser os papais da vez. Segundo o jornalista Leo Dias, trata-se de Márcio e Simone.

Agora com um novo membro a caminho, vale relembrar quem são os membros da família.

Relembre os integrantes abaixo.

Saulo Poncio e Gabi Brandt

Separados desde 2022, Saulo Poncio e Gabi Brandt oficializaram a união em 2019. Juntos, são pais de Davi, Henri e Beni. Em 2020, passaram um tempo separados, mas depois voltaram com o relacionamento antes de terminarem de vez.

Brandt ganhou bastante popularidade ao participar do reality show De Férias Com O Ex. Após integrar o elenco do programa, ela manteve sua vida pública, investindo em presença digital e tornando-se influenciadora.

Poncio tem carreira na música. Além de cantor, Saulo também trabalha no meio digital. Filho mais velho da família, também é parte do duo UM44K - ao lado de Luan Otten - com músicas voltadas ao pop, com influência de rap e R&B.

Sarah Poncio e Jonathan Couto

Sarah Poncio e Jonathan Couto se separaram em 2021, após polêmica envolvendo traição (relembre ao fim do texto). Apesar de rumores de que os dois teriam reatado o romance, ela negou as afirmações. Juntos, o ex-casal tem dois filhos: João e Josué.

Poncio mantém presença ativa nas redes sociais e atua como influenciadora digital. Além do trabalho online, ela também é deputada estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Couto também se arriscou na política. Em 2020, lançou candidatura a vereador no município do Rio de Janeiro pelo MDB. Ele ainda é músico e influenciador digital.

Márcio Poncio e Simone Poncio

Por fim, os pais da família, Márcio e Simone são casados há mais de 30 anos, entre idas e vindas - a mais recente delas, em 2024. São pais de Sarah e Saulo e ambos atuam como pastores. Empresário, o patriarca trabalha na indústria do tabaco, e a matriarca é fundadora do Instituto Família Poncio.

Controvérsias

Em 2018, a família Poncio se viu em meio a uma grande polêmica. À época, Jonathan Couto já era casado com Sarah Poncio, e juntos, eram pais de José. Saulo Poncio, irmão, tinha um relacionamento com Letícia Almeida, que resultou no nascimento de Maria Madalena.

No entanto, um teste de DNA revelou uma traição. Maria não era filha de Saulo, mas sim de Jonathan.

Após o término de Saulo e Letícia, o filho Poncio engatou em um relacionamento com Gabi Brandt. Mesmo com a confusão, Sarah e Jonathan tiveram seu segundo filho, João, cuja gravidez se deu durante os acontecimentos.

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