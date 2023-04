Família de Marília Mendonça aponta que vazamento de fotos partiu de computador da polícia

A família da cantora Marília Mendonça anunciou que irá entrar com uma ação na Justiça para buscar esclarecimentos e requerer uma indenização pelo vazamento de fotos do cadáver da artista. As imagens da necropsia da cantora, registradas pelo Instituto Médico Legal (IML) em novembro de 2021, foram compartilhadas na internet na última quinta-feira (13) e configuram um crime previsto pelo Código Penal.

De acordo com uma pessoa próxima à família, os primeiros indícios apontam que as imagens foram captadas de um computador dentro de uma unidade policial. Uma investigação interna já está em curso, promovida pela Superintendência de Informações e Inteligência Policial da Polícia Civil de Minas Gerais, para identificar todos os acessos ao laudo do IML.

"Isso tudo estourou ontem (quinta-feira, dia 13) no fim do dia. Então tudo ainda está começando a ser apurado [...] O que não há dúvidas, por enquanto, é de que a foto tenha sido vazada de dentro da polícia. Foi feito um print do próprio computador interno, e esse é o maior indício agora. Mas é prematuro cravar qualquer coisa neste momento", disse ao jornal O Globo uma fonte que acompanha o caso e que prefere não ser identificada.

A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, fez um desabafo nas redes sociais, afirmando que "está faltando justiça" e que é preciso que os culpados pelo crime sejam encontrados e responsabilizados. As autoridades afirmam que a ação está sendo apurada para esclarecimentos e responsabilização dos envolvidos.

A família da cantora afirma que não cruzará os braços até que os culpados sejam encontrados e punidos pelo crime. As fotos do cadáver de Marília Mendonça não devem ser compartilhadas e respeito à sua memória e à sua família. A Polícia Civil está trabalhando para identificar os responsáveis pelo vazamento das imagens e garantir que a justiça seja feita.