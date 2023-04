Marília Mendonça: família da cantora cria canal para denúncias de divulgação criminosa de fotos

A família da cantora Marília Mendonça anunciou, nesta sexta-feira (14), a criação de um canal de denúncias com o intuito de combater a disseminação ilegal de fotos do corpo da artista que foram vazadas nas redes sociais. As imagens, compartilhadas sem autorização e a família está determinada a identificar e busca ações legais para punir os responsáveis.

O endereço de e-mail disponibilizado para denúncias é familiammparasempre9@gmail.com. Qualquer pessoa que se depare com as fotos ou links das publicações deve encaminhá-los para este endereço de contato. A família ressalta a importância de tomar as medidas necessárias para identificar e punir os criminosos conforme a lei.

De acordo com o artigo 212 do Código Penal Brasileiro, a divulgação de imagens e vídeos de pessoas falecidas é considerada um crime. Nesse sentido, é fundamental o não compartilhamento das imagens e incentivo para denunciar casos de divulgação ilegal das fotos. A luta contra esse tipo de crime exige a colaboração de todos para garantir a justiça.