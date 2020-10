Fafá de Belém e Cláudia Raia se apresentam no #CulturaemCasa

Música

Nesta terça-feira, 13, a série #SalaDigital apresenta o primeiro concerto do Festival Bach com a Orquestra Johann Sebastian Rio, com regência de Felipe Prazeres, às 19h, pelo canal do Youtube da Sala Cecília Meireles.

João Carlos Martins, Fafá de Belém e Cláudia Raia se apresentam nesta terça-feira, 13, às 19h, 21h e 22h, respectivamente, no encerramento da programação especial da plataforma #CulturaEmCasa qu celebra os 13 anos do Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. As apresentações podem ser vistas pela plataforma culturaemcasa.com.br e redes sociais.

Nesta terça-feira, 13, às 19h, será transmitido pelo Youtube o show "Bahia de Dentro", que apresenta os sons experimentais de Pri Zeferino. E no sábado, 17, às 20h, Chico César traz um show com as reflexões sobre o primeiro álbum “Aos Vivos”, de 1995, também pelo Youtube.

O primeiro espetáculo do projeto Digital Dellarte acontece nesta quinta-feira, 15, com apresentação da Lucerne Symphony Orchestra, uma das formações sinfônicas mais antigas do mundo com a exibição do concerto Oferenda Romântica.

Neste mês de outubro, as redes do Teatro Bradesco terão atrações para toda a família, como a live especial no Youtube, dia 15, Negra Li & João Marcello Bôscolli conversam sobre música; Tanto para as lives no Instagram quanto no YouTube, as transmissões ocorrem sempre às 20h.

Para o lançamento oficial do show, a OBMJ realizará uma live na sexta, 16, às 21h, com transmissão pelos canais de Facebook , Twitch e YouTube .

O sertanejo Zé Felipe apresenta no domingo, 18, show ao vivo em Goiânia com os sucessos da carreira e transmissão será exclusiva do ShowIn.

A 6ª edição do Festival BB Seguros de Blues e Jazz segue até 14 de novembro. Ao todo 38 artistas participam da edição inovadora, em shows exclusivos exibidos via internet e também presencialmente, no sistema drive-in, em telões. No elenco, grandes nomes internacionais como Robben Ford, Stanley Jordan, Rick Wakeman, Al Di Meola, além dos craques brasileiros Pepeu Gomes, Toninho Horta, Yamandu, Edgard Scandurra, Blues Etílicos, entre outros. É possível assistir tudo de graça pelo site festivalbbseguros.com.br.

Cinema

A plataforma Videocamp disponibiliza gratuitamente, até a quinta, 15, a 1ª Edição da Mostra CineFlecha. A mostra reúne quatro sessões temáticas de filmes como tema "(Re)Existir e Curar", que retratam as diversas maneiras como os povos indígenas seguem mobilizando formas de (re)existir e se curar através de saberes, práticas ancestrais e contemporâneas. Para assistir tem que se cadastrar na Videocamp.

A plataforma de vídeos on demand Looke exibe a Mostra Curto Circuito até o próximo dia 16. Sete filmes brasileiros ficarão disponíveis gratuitamente, por 24h cada: “Espelho de carne”, “Prova de fogo”, “Fé e fúria”, “As quatro chaves mágicas”, “Ele, o boto”, “Filme demência” e “O princípio do prazer”, que foram lançados entre 1971 e 2019 . O conteúdo pode ser acessado pelo https://www.looke.com.br/home ou pelo https://www.curtacircuito.com.br/em-cartaz/.

Até 19 de outubro o Itaú Cultural exibe em seu site a Mostra Projeções - Cinema Brasileiro Contemporâneo, com filmes que inspiraram o curso EAD Projeções – Linguagem e Processos Criativos no Cinema Brasileiro Contemporâneo, disponível em plataforma online da instituição. Com curadoria de Moira Toledo, coordenadora do curso com Renata Druck, a mostra traz cinco produções que estabelecem diálogos entre os universos da auto ficção, documentários políticos e as novas vertentes de cinemas de gênero.

Inffinito Film Festival continua até 25 de outubro a exibição on-line e gratuita de filmes, mostras de cinema indígena e de produções do homenageado do festival, Daniel Filho, e o acesso a festas com DJs convidados, debates, lives e master classes. Tudo pela plataforma www.inff.online.

O Takorama Brasil - Festival Internacional de Cinema traz entretenimento, arte e diversão gratuita para animar o período de quarentena das crianças, adultos, educadores e de toda a família. A programação ocorre até o dia 28 de outubro e pode ser acessada pelo site www.takorama.com.br.

Em parceria com a 2001 Indica, o Instituto de Cinema apresenta o “Mês do Horror 2001 no INC”. Ao longo do mês de outubro, o evento on-line apresenta conteúdos do gênero e da produção cultural de terror, com curiosidades, listas de filmes, cursos com profissionais renomados e lives exclusivas com Rodrigo Teixeira, Fernando Coimbra, Maurício Eça e outros. Tudo pode ser conferido pelo Instagram @institutodecinema.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme “Viúva Negra”, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual de Marvel da América Latina e acontecerá no Brasil entre 22 de novembro e 12 de dezembro. As inscrições seguem até 30 de novembro, pelo site ativo.com.

Teatro e Dança

A série de dança #EmCasaComSesc, que traz coreografias inéditas ou adaptadas inicia a transmissão de espetáculos direto das unidades do Sesc na capital paulista, sem a presença de público. Nesta terça, 13, o Núcleo de Pesquisa Mercearia de Ideias apresenta o espetáculo de dança contemporânea "Singularidades". E, na quinta, 15, a Cia Perversos Polimorfos apresenta "Sampleando Homem Só". A transmissão inicia sempre às 21h, pelo Youtube do SescSP e pelo Instagram @sescaovivo. Ambos têm classificação de 14 anos.

Até esta terça, 13, a GIRA – Mostra Nave Gris de Videodança, com 14 obras produzidas em regiões periféricas do país como Campo Limpo, Parelheiros, Itaquera, Jaraguá (SP) e subúrbios de capitais como Rio de Janeiro, Belém, Recife entre outros. A programação inclui uma série de atividades on-line, e pode ser acompanhada pelo site navegris.com.br.

Na série de teatro #EmCasaComSesc o Grupo La Mínima apresenta nesta quarta-feira, 14, "A Noite dos Palhaços Mudos" (classificação 10 anos); no dia 16, tem "Fim de Partida", de Samuel Beckett, com direção de Yoshi Oida (classificação 12 anos); e no domingo, 18, Iléa Ferraz apresenta "O Cheiro da Feijoada" (livre). As transmissões acontecem sem a presença de público em teatros de São Paulo com transmissão sempre a partir das 21h pelo YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram @sescaovivo.

O ator Luís Miranda dá vida a “Madame Sheila”, espetáculo de teatro com exibição online e gratuita, com direção de Monique Gardenberg. A peça segue com exibições às quintas-feiras de outubro e novembro, no site www.teatrounimed.com.br.

Os Parlapatões apresentam o Festival de Peças de Um Minuto, nos dias 17 e 18 de outubro na programação on-line do Teatro Porto Seguro, sempre às 20h. Ao todo, 32 roteiros foram selecionados em uma mostra nacional e serão dirigidos por Barbara Paz, Mauro Batista Vedia, Nelson Baskerville e Pedro Granato, e encenados por doze atores do grupo. Ingressos a R$ 20 à venda pelo site https://www.tudus.com.br/. Cada ingresso dá direito a um link extra para acesso de um convidado. Informações (11) 3226.7300 e pelo e-mail contato@teatroportoseguro. Classificação 14 anos.

Personagens conhecidos do lendário amazônico chegam a internet nas lives cênicas “Contos do Índio e da Floresta”, que serão apresentadas na plataforma digital Sympla aos sábados e domingos, às 15h. A temporada na plataforma segue até final de novembro.

O site do Itaú Cultural exibe a programação do Festival Arte como Respiro – edição de Poesia Surda aos sábados deste mês. Os trabalhos são disponibilizados para acesso do público por 15 dias e são apresentados pelo educador, surdo, pedagogo, ativista, ator e poeta Edinho Santos.

Adilson Alcantara e Epaminondas Gustavo retornam ao palco no dia 17 de outubro para apresentar o espetáculo "Humor à primeira Espiada". Com todos os cuidados de segurança, distanciamento e redução de ocupação de espaço, estarão na Casa da Seresta com uma nova roupagem, texto novo e muitas novidades. Venda antecipada de mesas: 987077277 / 99315 5681.

O Teatro Porto Seguro recebe o “Festival de Peças de Um Minuto – On Line Live Ao Vivo Tudo Isso e Muito Mais”, nos dias 17 e 18 de outubro. O espetáculo conta com um elenco de 12 artistas dos Parlapatões e convidados, dirigidos por Barbara Paz, Mauro Batista Vedia, Nelson Baskerville e Pedro Granato. Os ingressos custam a partir de R$ 20, e o valor será destinado para campanhas que estão auxiliando os diversos profissionais das artes cênicas, afetados pela pandemia do novo coronavírus, pelo site www.teatroportoseguro.com.br.

O Oi Futuro exibe online até o próximo dia 26, seis novos espetáculos teatrais: "O mundo encantado Buarque de Holanda" (infantil), que apresenta a obra de Chico Buarque para os pequenos; "Lili, uma história de Circo" (infantil), musical com Soraya Ravenle; "Pedro Malazarte e a Arara Gigante" (infantil), com texto de Jorge Furtado; “Nós de Borboletas" (infantil), baseado em livro de Eva Furnari; "O Homem Elefante” (adulto), inspirado no filme de David Lynch; e "Isso vai funcionar de alguma forma" (adulto), espetáculo criado, produzido e encenado por mulheres.

O Itaú Cultural recebe o Grupo 3 de Teatro para uma programação especial online, em outubro e novembro, alusiva aos 15 anos da companhia criada por Débora Falabella, Gabriel Fontes Paiva e Yara de Novaes. Haverá a apresentação ao vivo da peça “Contrações” e o registro de “Love, Love Love” seguidos de conversa com o grupo. Ainda, a estreia da websérie “Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante + Conversas com Heroínas do Mundo Real” no site e o lançamento de um livro digital sobre a trajetória.

A atriz Irene Ravache protagoniza a peça "Alma Despejada" da Série "Espetáculo de Teatro", do Instituto Usiminas. O espetáculo está disponível nas redes sociais e canal do Youtube do Usiminas até o dia 17 de dezembro.

Literatura

Nesta quarta-feira, 14, a escritora Graça Lobato lança o livro “Um passeio pelos tempos”, às 18h30, presencialmente, no auditório Jerônimo Rodrigues, na Rua dos Pariquis, 1056, bairro do Jurunas.

No próximo dia 16, o escritor Alfredo Guimarães Garcia representa o Pará no 13º Festival de Poesia de Dois Córregos, São Paulo, promovido pelo Instituto Usina dos Sonhos. O evento on line vai reunir poetas dos 26 estados brasileiros e do Disttrito Federal. A transmissão inicia às 20h pelos site e perfis do instituto no Facebook, Instagram e Youtube.

A Monomito Editorial realiza uma campanha de financiamento coletivo para viabilizar a coletânea de autoras paraenses "Trama das Águas". Além do apoio à iniciativa, os apoiadores têm benefícios como livros, marcadores, cartões postais e pôsteres. Os interessados podem apoiar até 16 de outubro, pelo Catarse.

O Itaú Unibanco apresenta "Live para uma Criança" todos os sábados de outubro, às 16h, a live vai trazer leituras de livros infantis, conversas com especialistas em leitura e muita música para as crianças.

O projeto “Que História Contar” traz uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, até 31 de outubro. Todos os dias, às 10h, uma obra diferente é contada, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Indicado para crianças a partir de 3 anos. Os ingressos vão de R$ 7,50 a R$ 15 e podem ser adquiridos no site http://sympla.com.br e o conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro.

O Portal do Conhecimento, ação cultural da Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), criou o projeto 'Em casa com o Portal' com o objetivo de resgatar a cultura regional e aproximar autores e leitores possibilitando o acesso a conteúdos regionais criativos para toda a família nos perfis do órgão no Facebook e Instagram (@ioepaoficial).

Margareth Menezes também pode ser vista no projeto Viva Personas, que gravou a história do livro "Como Nascem as Estrelas", de Clarice Lispector. O vídeo está disponível no site BisbilhotecaViva.

“Caminhos da HQ”, série audiovisual sobre a produção brasileira de quadrinhos até o dia 30 de janeiro, sempre aos sábados, às 14h. A série traz histórias sobre as trajetórias individuais e em parceria dos autores, temas relacionados a representatividade, público-alvo e os desafios das equipes de edição das ilustrações. O conteúdo pode ser visto no site O Itaú Cultural exibe, série audiovisual sobre a produção brasileira de quadrinhos até o dia 30 de janeiro, sempre aos sábados, às 14h. A série traz histórias sobre as trajetórias individuais e em parceria dos autores, temas relacionados a representatividade, público-alvo e os desafios das equipes de edição das ilustrações. O conteúdo pode ser visto no site www.itaucultural.org.br e canal do Itaú Cultural no YouTube.

Editais e Concursos

O Festival Canção da Transamazônica (Fecant) lança nesta terça-feira, 13, o edital da 6a edição com inscrições gratuitas para todo o Brasil. Serão selecionados 12 artistas para a competição regional e 12 para a nacional. As apresentações acontecerão nos dias 18 e 19 de dezembro, em Altamira, com a distribuição de R$ 34 mil em prêmios e show de encerramento com Vanessa da Matta. O edital está disponível no site www.fecant.com.br.

O 1º Prêmio Brasileiro de Fotografia Aérea – Pakuá está com as inscrições abertas até o dia 15 de outubro. Os interessados podem inscrever até três fotos. As imagens serão avaliadas de acordo com o tema proposto, além da criatividade, originalidade e qualidade técnica. Dentre os prêmios aos vencedores estão drones, câmeras profissionais e cursos de fotografia. O resultado será divulgado até dia 21 de dezembro. As melhores imagens serão expostas por 30 dias em uma mostra no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais.

A Amazon, o Grupo Editorial Record e a TAG Experiências Literárias promovem a 5ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, que reconhece autores independentes no Brasil e suas obras literárias. Os interessados devem enviar seus romances originais e inéditos em português usando o Kindle Direct Publishing (KDP) (kdp.amazon.com.br), a ferramenta de autopublicação da Amazon, até 18 de outubro. O autor vencedor receberá R$ 40 mil - um prêmio em dinheiro de R$ 20 mil e um adiantamento de R$ 20 mil para o contrato de publicação da versão impressa do livro pelo Grupo Editorial Record em qualquer um de seus selos editoriais.

O Itaú Social está com inscrições abertas para o Edital Leia para uma Criança, que selecionará os livros de literatura infantil que farão parte da campanha nacional de incentivo à leitura em 2021. Esta edição marca os 10 anos do programa e selecionará somente obras que valorizem histórias, pessoas e culturas negras e indígenas. Editoras de todo o país, exceto as contempladas no último edital, podem submeter até cinco títulos, até o dia 21 de outubro, pelo site prosas.com.br.

O 1º Salão Nacional de Artes Visuais “Virgínia Antigas” abre as inscrições para artistas nas categorias arte digital, animação, colagem, desenho, escultura, fotografia, gravura, GIF arte, instalação, mixed media, objeto tridimensional, performance, pintura, videoarte e video mapping de artistas brasileiros. As inscrições são feitas pelo site salaonacional.com.br até o dia 26 de outubro.

O concurso fotográfico “Gatos e Gateiros” chega a 3ª edição para distribuir mil reais em prêmios para as três melhores fotos do concurso. As inscrições seguem até dia 8 de novembro de 2020. O concurso é 100% online e gratuito. Qualquer pessoa acima dos 18 anos pode participar. Basta acessar o site www.gatosegateiros.com.br preencher a ficha de inscrição e em seguida enviar até duas fotos. Uma para o tema – gato sozinho – em que a foto deve mostrar a beleza ou a curiosidade do gato que deverá aparecer sozinho na foto.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site www.etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.

Cursos e Oficinas

As oficinas para o II Curso de Formação em Ópera continuam com as inscrições abertas para alunos ouvintes. O curso integra a programação do XIX Festival de Ópera do Theatro da Paz, e as aulas serão ministradas em salas de aula virtuais. No 15 de outubro, o figurinista Fábio Namatame ministrará a oficina "Figurino para Espetáculos de Ópera", das 18h às 20h. A oficina “Dicção para cantores”, com Jena Vieira, inicia nesta terça, 13, e segue nos dias 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de outubro, das 16h às 18h. Já a oficina “Maquiagem Artística para a Ópera”, com Tiça Camargo, será nos dias 19, 20 e 21, das 18h às 19h30; e dias 22, 26 e 28, das 18h às 20h. Inscrições pelo site festivaldeoperatp.com.