Fabíula Nascimento fala sobre violência que sofreu do pai

A atriz Fabíula Nascimento participou do ao podcast Calcinha Larga e desabafou sobre o passado de violência doméstica que viveu com seu pai. O podcast é comandado por Tati Bernardi, Camila Fremder e Helen Ramos.

“É uma coisa que sempre tive vontade de falar. Eu acho, hoje em dia, por ele estar ao vivo e pela violência já ter prescrevido, com o mundo de internet que a gente vive e essa coisa de ódio gratuito, não desejo que ele sofra algum tipo de violência escrita”, contou a atriz.

Fabiula está grávida de gêmeos e revelou que não convive mais com o genitor. “São anos trabalhando o perdão e desejando as melhores coisas para esse homem, para que ele siga e esteja bem. Sempre foi o meu trabalho espiritual na vida. Não faço uma terapia convencional, sou da terapia holística, há pelo menos uns 8 anos. Venho trabalhando isso. Hoje, tenho ele num lugar do meu coração super cuidadinho, sabe? Abracei aquela criança, porque ele também já foi criança, né? Ele também passou dificuldades. E a gente segue. Mas eu não convivo e não tenho nenhuma intensão em conviver.”, completou.