Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Fábio Porchat reage a projeto que o torna 'persona non grata': 'Enche o meu peito de orgulho'

O ator, apresentador e humorista declarou estar emocionado por ter conseguido deixar deputados chateados

Estadão Conteúdo

Fábio Porchat se manifestou na tarde desta quinta-feira, 14, sobre o projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para torná-lo persona non grata no estado. O ator, apresentador e humorista declarou estar emocionado por ter conseguido deixar deputados chateados.

"Olha, eu tenho mais de 20 anos de carreira, já ganhei prêmio. Nunca, nunca pude imaginar que eu fosse conseguir chegar nesse lugar. Deputado chateado comigo! É um negócio que enche o meu peito de orgulho. Estou até meio tremendo", declarou, irônico.

O projeto foi apresentado por Rodrigo Amorim (PL), presidente da CCJ, e aprovado por quatro votos contra dois. Alexandre Knoploch (PL), Sarah Poncio (Solidariedade), Fred Pacheco (PL) e Marcelo Dino (PL) votaram a favor, enquanto os votos contrários vieram de Carlos Minc (PSB) e Luiz Paulo (PSD). A votação, agora, segue para o plenário.

VEJA MAIS:

image CCJ da Alerj aprova projeto para tornar Fábio Porchat 'persona non grata'
A ação contra Porchat foi justificada com trechos de esquetes religiosas do humorista, assim como sátiras em que ele xinga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

A ação foi justificada com trechos de esquetes religiosas do humorista, assim como sátiras em que ele xinga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No vídeo, o humorista continua a se mostrar emocionado, e diz estar "honrado" por ser alvo das atenções dos deputados.

"Eu recebi voto de gente da família Poncio, uma família que tem uma trajetória linda no Rio de Janeiro", brincou. "Eu falo isso e me dá um arrepio, um negócio... Eu quero agradecer muita, muita gente que me fez chegar até aqui, ao Porta dos Fundos, meu pai, minha mãe. Mas especialmente a todos os deputados que podiam estar debatendo segurança pública do Rio. Podiam estar atrás de milícia, tentando levar saneamento básico para as comunidades... Mas eles estão pensando em mim. Isso não é para qualquer um, gente."

Por fim, o comediante pede votos para que a votação passe pelo plenário e promete "fazer jus" ao título: "Eu vou continuar fazendo os vídeos de comédia, sempre. Vou continuar xingando político. Não vou parar. Confia em mim. Eu quero chegar aonde nenhum comediante chegou."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fábio Porchat

PL

Alerj

persona non grata
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DICAS

Mariana Rios lança curso para atrair prosperidade após casar com bilionário

A atriz e cantora anunciou o lançamento de "Basta Sentir", um treinamento digital voltado para quem deseja aplicar a lei da atração no cotidiano

14.05.26 9h27

DECLARAÇÃO

Whindersson Nunes afirma ter gasto R$ 40 milhões com drogas em um único ano

O influenciador relatou a perda de um patrimônio milionário, comentou sobre relacionamentos passados e compartilhou o processo de autoconhecimento pelo qual tem passado nos últimos meseS

14.05.26 9h18

SAÚDE

Marcos Oliveira, o Beiçola, se recupera após cirurgia e aguarda alta hospitalar

Após realizar uma cirurgia de hérnia, o ator tem quadro de saúde estável

14.05.26 9h14

COPA DO MUNDO

Madonna, Shakira e BTS vão se apresentar no show do intervalo da Copa 2026

O espetáculo terá curadoria de Chris Martin, líder da banda Coldplay, e produção assinada pela Global Citizen.

14.05.26 8h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

DICAS

Mariana Rios lança curso para atrair prosperidade após casar com bilionário

A atriz e cantora anunciou o lançamento de "Basta Sentir", um treinamento digital voltado para quem deseja aplicar a lei da atração no cotidiano

14.05.26 9h27

DECLARAÇÃO

Whindersson Nunes afirma ter gasto R$ 40 milhões com drogas em um único ano

O influenciador relatou a perda de um patrimônio milionário, comentou sobre relacionamentos passados e compartilhou o processo de autoconhecimento pelo qual tem passado nos últimos meseS

14.05.26 9h18

REENCONTRO

Tia Milena reencontra Marciele e fica hipnotizada com a beleza da cunhã-poranga: 'Olha o corpo dela'

As famosas participaram da última edição do Big Brother Brasil

14.05.26 18h59

SAÚDE

Marcia Sensitiva é internada com infecção respiratória e faz alerta sobre vacinação

Astróloga revelou diagnóstico de Vírus Respiratório Sincicial em vídeo publicado do hospital e relatou dores no corpo e falta de ar

14.05.26 14h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda