Fábio Porchat é o próximo convidado para o 'Roda Viva'

Na próxima segunda-feira (21), o "Roda Viva" entrevista o ator, diretor, produtor, roteirista, apresentador e humorista Fábio Porchat. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa inédito vai ao ar a partir das 22h, na TV Cultura, site da emissora, Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn.

Com uma carreira repleta de sucessos e de polêmicas, Porchat teve seu talento revelado durante o "Programa do Jô", em 2002. Na época, era estudante de Administração da ESPM e estava no auditório do talk show, com os colegas da universidade. No intervalo, passou um bilhete para o apresentador, dizendo que gostaria de apresentar um número de comédia. Jô o chamou para o palco e, ao final, ele foi bastante aplaudido e elogiado pelo apresentador. Três anos depois, Porchat estreou no teatro, com uma peça de sua autoria, "Infraturas", na qual contracenava com Paulo Gustavo.

O programa conta com uma bancada de entrevistadores formada por Renata Simões, repórter do "Metrópolis" da TV Cultura; Rosana Hermann, escritora e roteirista; Edgard Piccoli, comunicador; Ale Santos, escritor, apresentador do podcast "Infiltrados no Cast" e colunista do site "Ponte Jornalismo"; e João Batista Jr, repórter da revista "Piauí". Há ainda a participação remota do cartunista Paulo Caruso.