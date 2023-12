Fábio Assunção encerra o contrato fixo com a Globo após 33 anos

Fábio Assunção encerrou o contrato fixo com a TV Globo após 33 anos, na tarde desta sexta-feira (22). O vínculo com a emissora chega ao fim no dia 31 de dezembro de 2023. A partir de agora, Fábio Assunção passará a assinar contratos por obra quando for convidado para um novo projeto.

Em um vídeo publciado nas redes sociais, o artista refletiu sobre o longo período de trabalho na Globo. O ator entrou na emissora carioca com 19 anos. Ele desejou um ano novo próspero para ele e os fãs.

"Estou, daqui a 10 dias, fechando um ciclo com a TV Globo de 33 anos. Eu fui para a TV Globo quando eu tinha 19 anos. E, agora, no dia 31, a gente passa a trabalhar em novos formatos. É uma história que não dá para resumir num post, não tem como. Mais da metade da minha vida trabalhando com profissionais, técnicos, diretores, atores, atrizes, roteiristas, escritores, diretores de arte, figuras que já se foram, geniais que já se foram, que eu tenho saudade e gratidão por ter trabalhado”, disse ele.

"E com essas novas figuras e essa nova geração, esses novos talentos que chegam, e essa troca é contínua. Enfim, que venha um 2024 muito próspero para vocês e para mim, e que a gente siga trabalhando muito. É muito especial esse post para mim. Meu agradecimento. Um beijo”.