Fã tatua 'c* da Anitta' e 'pik* do Neymar' no rosto e se arrepende; vídeo

O tiktoker Kailan Alexandre, de 22 anos, viralizou nas redes sociais após fazer uma homenagem inusitada à cantora Anitta e ao jogador Neymar. O influenciador, que acumula mais de 4 milhões de seguidores no TikTok, escolheu fazer uma tatuagem obscena no próprio rosto sobre as partes íntimas dos famosos.

Em um vídeo publicado em seu perfil no TikTok, Kailan surge com a frases "c* da Anitta" e "pik* do Neymar" na bochecha. A publicação rapidamente repercutiu negativamente, com diversos internautas criticando o influenciador. "Tem que se odiar muito pra fazer uma coisa dessas", disse um internauta. "Mona, não, aí já é demais", afirmou outro. "Nem se eu fosse minha maior hater", declarou uma terceira.

Após a repercussão negativa, Kailan publicou outro vídeo esclarecendo que a tatuagem não era henna e afirmando ter se arrependido. "Eu não sei o que fiz. Eu não perguntei a ninguém. Meus seguidores estão falando pra eu raspar com uma faca", disse o influenciador.

Kailan também disse que vai fazer terapia para entender as motivações de sua atitude. "Eu consigo reconhecer que eu preciso de uma ajuda psicológica para entender um pouco mais sobre essas impulsividades que eu tenho", disse.

No entanto, o influenciador disse que sempre quis tatuar o rosto e não vai remover a tatuagem, mas irá cobrir com outro desenho. "Eu realmente me arrependi da tatuagem, foi um grande surto e agora é só terminar meu tratamento na terapia", finalizou.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)