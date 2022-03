Exposição Virtual Ineditismos – Ano I comemora os 148 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

A primeira mulher a presidir um Tribunal de Justiça no Brasil, a desembargadora Lydia Dias Fernandes (1922-2014), é também a primeira homenageada pela Exposição Virtual Ineditismos – Ano I. A iniciativa, alusiva aos 148 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), celebrado fevereiro deste ano, é realizada pelo Departamento de Documentação e Informação do TJPA, por meio do Museu do Judiciário paraense, e visa realizar, anualmente, exposições temáticas para marcar o aniversário do TJPA.

“A ideia da exposição é a comemoração do aniversário do Tribunal de Justiça. A cada ano, a ideia é que nós tenhamos uma nova exposição comemorativa de aniversário. Por se tratar de uma exposição virtual, pensamos em garantir o acesso de um maior número de pessoas, adequando uma nova tendência de virtualização dos museus no Brasil”, destacou a diretora de Documentação e Informação do TJPA, Leiliane Rabelo.

A desembargadora Lydia Dias Fernandes chefiou o Poder Judiciário do Pará entre 1979 e 1980. O ano de 2022 também marca o centenário de nascimento da magistrada, falecida em 2014. Documentos, fotos e homenagens, todos digitalizados, compõem a exposição, ilustrando a longa e profícua trajetória da magistrada.

“Todos os anos, serão lançadas exposições virtuais e/ou presenciais para tratar das questões históricas do Tribunal. O TJPA foi o pioneiro em alguns assuntos. Um deles foi ter tido a primeira mulher a presidir um Tribunal de Justiça no Brasil, que é o caso da desembargadora Lydia Dias Fernandes. A escolha do tema neste primeiro ano foi exatamente nesse sentido”, explicou o chefe de Serviço de Museu, Rodolfo Marques.

A exposição utiliza como recursos metodológicos escala temporal e cards interativos, com textos e imagens, e ficará disponível durante todo o ano de 2022, funcionando de forma virtual, por meio do Portal do TJPA.