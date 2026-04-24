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Exposição 'Trajetórias' promove oficina de desenho e escrita para crianças

Ação educativa discute representações negras nas artes e acontece gratuitamente neste domingo, em Belém

O Liberal

Crianças a partir de sete anos podem participar, neste domingo (26), às 10h, da “Oficina de Desenho e Escrita: representações negras nas artes”. A atividade gratuita será realizada no Centro Cultural Banco da Amazônia (CCBA) e integra a programação da exposição “Trajetórias - Arte Contemporânea Paraense”. A mostra, em cartaz até 14 de junho, tem curadoria de Vânia Leal.

A exposição “Trajetórias” marca os seis meses do espaço cultural e é a primeira selecionada pelo edital de ocupação 2026-2027. Uma das obras em destaque, que será ponto de partida para a oficina, é a do artista Maurício Igor. O colecionador Eduardo Vasconcelos, responsável pela coleção que compõe a mostra, enfatiza o caráter formativo da atividade.

Vasconcelos explica que os participantes serão estimulados a refletir sobre questões centrais do trabalho de Igor. Entre elas, destaca-se o fortalecimento e afirmação da identidade negra no Brasil, e, principalmente, na região da Amazônia.

Detalhes da Oficina e seu Foco

A condução da atividade ficará a cargo do coordenador educativo Emerson Caldas. Ele detalha que a oficina abordará a obra de Maurício Igor, o fortalecimento da identidade negra no Brasil e na Amazônia paraense.

Temas como representação e antirracismo também serão tratados. A partir desses debates, as crianças serão convidadas à criação de escritas e desenhos. O objetivo é dialogar com as discussões e questões levantadas durante a atividade.

A Perspectiva da Curadoria

Para a curadora Vânia Leal, a proposta da oficina amplia o alcance da exposição. Ela afirma que, ao trazer o trabalho de Maurício Igor como ponto de partida, busca-se ativar não apenas uma leitura estética.

A iniciativa visa também um campo de escuta e consciência sobre as urgências que atravessam a afirmação da identidade negra, especialmente na Amazônia. Leal acrescenta que a proposta educativa reforça o compromisso da curadoria com práticas que articulam arte e formação crítica.

O objetivo é criar espaços onde crianças possam se reconhecer, expressar e elaborar suas próprias narrativas. A curadora enfatiza que, mais do que uma mediação, trata-se de um gesto de partilha e construção coletiva, onde a arte opera como ferramenta de transformação e pertencimento.

Como Participar da Oficina

A oficina será realizada no primeiro andar do Centro Cultural Banco da Amazônia. São disponibilizadas 20 vagas para os participantes. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do perfil oficial do espaço no Instagram.

A Exposição “Trajetórias”

A mostra “Trajetórias” apresenta um recorte artístico que abrange de 1959 a 2026. Ela reúne diferentes linguagens, gerações e contextos da arte amazônica. O colecionador Eduardo Vasconcelos salienta que a exposição busca aliar poéticas diversas, perfazendo uma ampla gama de artistas.

Essa abordagem, segundo Vasconcelos, demonstra a qualidade artística produzida durante o período temporal. Acreditar nessa produção e no quanto ela representa hoje e para gerações futuras é a força motriz que impulsionou o recorte da mostra.

Programação Complementar e Visitação

Além da Oficina de Desenho e Escrita, a programação da exposição inclui diversas outras atividades para o público. Confira as ações previstas:

  • Visitas mediadas;
  • Rodas de conversa;
  • Ações educativas;
  • Lançamento de um livro com a catalogação do acervo, distribuído gratuitamente;
  • Leitura de portfólio para artistas, agendada para maio.

A curadora Vânia Leal descreve a leitura de portfólio como um momento de partilha acerca do processo de criação. Ela ressalta que essa atividade proporciona um diálogo crítico produtivo de escutas.

A visitação à exposição é gratuita e aberta ao público, sem necessidade de agendamento individual. Grupos interessados devem agendar previamente por e-mail. O espaço conta com recursos de acessibilidade, como elevadores, audiodescrição e intérpretes de Libras, mediante solicitação.

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Palavras-chave

Exposição Trajetórias

Oficina de Desenho
Cultura
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