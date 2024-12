Exposição ‘Texturas da Amazônia’ de Andréa Noronha é inaugurada na Casa Namata com entrada gratuita

A artista plástica Andréa Noronha inaugura nesta quarta-feira (11/12), sua exposição individual ‘Texturas da Amazônia', que promete proporcionar aos visitantes uma experiência sensorial e visual única. A mostra será aberta com uma vernissage na Casa Namata, localizada no bairro Batista Campos, em Belém, a partir das 19h, com entrada gratuita. O público poderá visitar as obras até dia 11 de janeiro de 2025, podendo ter contato com uma rica jornada pela biodiversidade e pelas complexidades naturais da Amazônia. A visitação à exposição será de segunda a quinta-feira, das 9h às 23h, de sexta a sábado, das 9h à meia-noite, e aos domingos, das 8h às 22h.

Composta por 12 obras, a mostra plástica capta a essência de um dos maiores ecossistemas do planeta. A série de telas revela as diversas texturas da floresta amazônica, explorando elementos da fauna, flora e os próprios materiais naturais que formam a grandeza dessa região.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Andréa compartilhou que a inspiração para a série surgiu de suas frequentes viagens pelos interiores do Pará, onde a interação com a natureza se intensificou ao longo dos anos.

"A Amazônia é um dos ecossistemas mais ricos e diversificados do planeta. Cada viagem traz uma nova oportunidade de explorar e interagir com a natureza de formas que vão além do superficial", disse.

Obra Copa das árvores Obra Polinização Obra Morototó

Ela também destacou que a diversidade de texturas da floresta — desde a suavidade das folhas até a aspereza das cascas das árvores — se reflete nas obras, que trazem à tona a beleza e complexidade da flora local. Segundo a Andréa, a exposição vai além da estética, sendo também uma homenagem à luta e resistência das comunidades amazônicas diante das adversidades ambientais e sociais.

"Cada local visitado traz relatos e experiências que, quando traduzidos em obra, refletem a realidade dessas comunidades", afirmou a artista.

A escolha da Casa Namata como local da exposição não é por acaso. O espaço, que respira natureza e tem uma atmosfera carregada de elementos típicos da floresta, foi pensado para intensificar a experiência do público. “O público vai vivenciar essa experiência sensorial e visual em um local que dialoga com a minha exposição em todos os sentidos”, destacou Noronha.

As obras da artista se destacam pelas cores que evocam a floresta. Embora o verde seja uma cor predominante, o dourado da luz amazônica traz uma nova dimensão às peças, criando um jogo de sombras e reflexos. Além disso, o azul aparece como uma cor significativa, relacionada aos problemas ambientais enfrentados pelos rios da região, como a eutrofização, que está alterando as águas locais.

“As questões ecológicas e ambientais estão entrelaçadas na produção artística, revelando as transformações que a região enfrenta”, pontua a artista.

Em um ano repleto de realizações, a artista reflete sobre o significado de encerrar 2024 com essa exposição. “O encerramento de um ano com uma exposição é, sem dúvida, uma celebração significativa de todo o esforço e talento que investi. É uma verdadeira validação de que, quando se coloca amor e dedicação em algo, isso, de alguma forma, retorna a você”, disse Andréa.

Para ela, a arte desempenha um papel crucial na formação da opinião pública. Durante a Conferência das Nações Climáticas (COP) 30, grandes artistas plásticos podem contribuir para sensibilizar o público sobre a fragilidade da Amazônia, com obras que retratam a rica biodiversidade da floresta. "Essas obras podem ajudar a sensibilizar os participantes e o público em geral sobre a importância da preservação desse ecossistema único", afirmou.

Serviço

Exposição Texturas da Amazônia

Vernissage: 11 de dezembro de 2024, às 19h;

Local: Casa Namata, localizada na Av. Conselheiro Furtado, 287, no bairro da Batista Campos, em Belém;

Entrada gratuita.