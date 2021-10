Exposição no São José Liberto expõem imagens de santos pintadas a mão

A exposição “Maria de Nazaré – Bendita Sois Vós”, abriu na sexta-feira (01), na capela do Espaço São José Liberto e reúne mais de 50 imagens retratando as fases da vida de Nossa Senhora. A mostra foi o resultado do trabalho do coletivo EntreSantos, formado por cinco artesãs que se uniram em 2013 e desde lá vem apresentando belíssimos trabalhos em pintura, homenageando a padroeira dos paraenses. Essa é a sétima edição da exposição.

O grupo é composto pelas artesãs Amélia Franco, Beth Castro, Cidia Martins, Lilia Chaves e Linda Toscano. Segundo Amélia, “nossa exposição visa mostrar uma série de imagens pintadas a mão, pois entendemos que é uma maneira das pessoas renovarem sua fé em Maria e em nosso Salvador”, explicou. Lília Chaves enfatiza que “pintamos imagens sacras em geral, mas nos dedicamos às várias representações da Virgem Maria, principalmente a Nossa Senhora de Nazaré, imagem da Fé dos paraenses. A exposição (anual), em um local simples e devoto como a Capela do São José Liberto, mostra a pintura artesanal em belas peças de gesso e nos convida a sentar, orar e pensar um pouco na nossa convivência também durante a pandemia, além de agradecer profundamente pela vida e pelo céu azul”.

A exposição com as imagens de Nsa. Sra. de Nazaré se junta a outrass duas que já estão abertas à visitação no Espaço Casa do Artesão, a de Moda Autoral e a Joias de Nazaré, que mostram o melhor da produção local em vestuário, acessórios, objetos de decoração e joias que unem elementos da fé à sustentabilidade. Todas seguem até o dia 31 de outubro.

Agende-se

Exposição “Maria de Nazaré – Bendita Sois Vós”

Data: 01/10

Hora: Terça a sábado, de 10h às 18h

Domingos e feriados, de 10h às 14h

Local: Espaço São José Liberto