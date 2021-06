Exposição mostra versatilidade do mundo do design

De forma versátil, criadores de produtos e serviços mostram suas obras na segunda edição da exposição ‘‘Projetos em Design Contemporâneo’’, com o intuito de mostrar ao público a diversidade do universo do design. A mostra contém mais de 15 projetos e fica aberta ao público até 4 de julho de 2021, no Shopping Bosque Grão-Pará.

O trabalho é resultado de experimentações dos alunos do curso de Design da Faculdade de Estudos Avançados do Pará (Feapa), que no decorrer da graduação vêm produzindo e mostrando suas criações à sociedade. O professor do curso de Design, Jorge Duarte, que também é curador do projeto, explica que a exposição surgiu com o viés de contemplar o centenário da profissão de designer, mas também tem a finalidade de mostrar a diversidade que esse campo de estudo possui.

A primeira edição da exposição ocorreu em 2019, quando o curso de design completou 100 anos. "Nesse primeiro momento a ideia era de comemorar esse centenário, mas além disso, estamos dando continuidade como forma de mostrar as produções que estão sendo feitas no Pará e também de dizer ao público sobre a variedade de possibilidades que o design agrega", explica o professor.

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, não foi possível realizar a segunda edição no ano passado. Mas este ano, a coordenação do evento selecionou 15 projetos nas áreas de moda, estampas, móveis, artigos de decoração, marcas, joias, jogos, entre outros, que mostram a diversidade de aplicações do design.

"Além de ter um valor de celebração, a exposição mostra às pessoas sobre a infinidade de potencialidades criativas e as necessidades de mercado da Amazônia. Pois ainda é muito comum as pessoas não saberem, de fato, sobre a funcionalidade da profissão", explica Jorge Duarte.

A exposição apresenta peças tanto de alunos que ainda estão no segundo semestre como também de alunos que já estão saindo da faculdade. A ideia desse tipo de atividade também é de incentivar os estudantes a tirar do papel suas criações e colocar em prática de uso.

“Ao visitar a exposição, o público conhece as ideias que têm sido desenvolvidas pelos alunos de Design de Belém, mostrando que nossa região é um território rico de matérias-primas, inspirações estéticas, mas também de profissionais que utilizam esses subsídios para criar projetos interessantes e funcionais para nossa realidade, detalhou o professor Jorge Duarte.

O mercado de design, oficialmente criado em 1919 pelo surgimento da Escola Bauhaus, na Alemanha, trata de uma atuação de mercado que trabalha o projeto de produtos e serviços que buscam solucionar os problemas dos consumidores de uma sociedade.

A realização do projeto é uma parceria entre Faculdade de Estudos Avançados do Pará (Feapa), Shopping Bosque Grão- Pará e Polo Joalheiro. Quem quiser conhecer mais sobre as atividades e produções dos alunos pode acompanhar também pelo instagram @projetoxfeapa.

Agende-se:

Exposição ‘‘Projetos em Design Contemporâneo’’

Data: Até 4 de julho

Local: Shopping Bosque Grão-Pará