Exposição ‘Cores da Fé’ é lançada nesta sexta-feira, em Belém

O lançamento da exposição “Cores da Fé”, da artista plástica Rose Maiorana e do repórter fotográfico Tarso Sarraf ocorre nesta sexta, 4, em Belém. A mostra retrata as múltiplas e coloridas expressões da fé paraense no Círio de Nazaré, por meio da intervenção de pintura sobre fotografias. A programação começa às 19h, na galeria de arte do CCBEU, localizada no bairro Batista Campos. O projeto tem o apoio cultural da Porte Engenharia, do Grupo Liberal, da Cerveja Caribeña e do CCBEU.

A exposição ficará aberta para visitação do público de 7 de outubro a 4 de novembro, com entrada gratuita. De acordo com Rose Maiorana, a parceria com Tarso Sarraf revela perspectivas diferentes sobre o Círio.

“O olhar do Tarso é mais fotográfico e o meu é mais voltado para a pintura. Eu penso muito antes de colocar cada pincelada sobre a fotografia para não perder a expressão e essência de cada imagem. Isso reflete a nossa vivência local que levamos para outras partes do mundo, por meio desses olhares. Pintar ou fotografar cada romeiro, sabendo de toda a sua promessa e fé, é emocionante”- Rose Maiorana, artista plástica.

Exposição “Cores da Fé” destaca momentos significativos das celebrações do Círio de Nossa Senhora de Nazaré (Foto de Tarso Sarraf sob intervenção de Rose Maiorana)

A exposição “Cores da Fé” envolve cenas marcantes de vários momentos da quadra nazarena, como a trasladação, a motorromaria e registros dos romeiros que chegam de diversos municípios do Pará para acompanhar a programação da festividade.

O repórter fotográfico Tarso Sarraf comenta que trabalhar com Rose Maiorana nesse projeto é gratificante, pois a artista tem muito cuidado e respeito ao pintar as fotografias. “Além disso, é um projeto muito bem pensado, com fotos de vários momentos do Círio. Cada Círio é singular e os registros possuem histórias diferentes”, pontua Tarso.

Identidade visual

Para Aurélio Oliveira, publicitário e designer responsável pela identidade visual da exposição, todos os elementos da comunicação foram criados exclusivamente para o projeto. Inspirados na simbologia do Círio de Nazaré, eles destacam cores e formas que geralmente são utilizadas nas fitinhas e nos brinquedos de miriti.

Mostra reúne imagens feitas em várias edições do Círio, mas que foram organizadas para expressar uma narrativa sobre os ritos que permeiam o Círio de Nazaré em Belém do Pará (Foto de Tarso Sarraf sob intervenção de Rose Maiorana)

“É importante desenvolver projetos que tocam as pessoas de uma maneira tão profunda como o Círio de Nazaré, que guarda um lugar muito especial na memória afetiva das pessoas católicas e não católicas. A festividade se tornou uma grande manifestação da cultura local com expressão internacional. A exposição é imperdível para quem deseja conhecer um pouco mais sobre o Círio de Nazaré, sob o olhar de dois artistas amazônidas que levam a arte local para o mundo. É uma honra fazer parte desse projeto”, destaca Aurélio.

Apoio cultural

Segundo Ernâni Guilhon, diretor da empresa apoiadora Porte Engenharia, a mostra é uma oportunidade de destacar a importância dessa festividade cultural, uma vez que as obras capturam de forma sublime, com traços vívidos e ao mesmo tempo delicados, as emoções de devoção, amor, fé e esperança do povo paraense.

Ernâni Guilhon, diretor da Porte Engenharia, destaca que a exposição consegue transmitir a magia do Círio de Nazaré (Arquivo pessoal)

“É por meio da arte que podemos conhecer mais sobre a cultura de um povo, apreciar suas tradições e nos conectar com nossa espiritualidade. Independente da crença que seguimos, a arte sempre despertará alguma emoção ou fará você aprender algo novo”- Ernâni Guilhon, diretor da Porte Engenharia.

Serviço:

Exposição “Cores da Fé”

Data: de 7 de outubro a 4 de novembro

Local: CCBEU – Travessa Padre Eutíquio,1309

Horário: das 14h às 18h

Entrada gratuita