Exposição ‘Comida Cabocla' celebra sabores e costumes amazônicos no Palacete Pinho

A exposição "Comida Cabocla", que apresenta o patrimônio alimentar amazônico, com curadoria do antropólogo paraense Miguel Picanço, estará aberta ao público até a próxima quarta-feira (25/09), no Palacete Pinho, localizado no bairro Cidade Velha, em Belém. Confira os horários de visitação:

De segunda a quarta-feira, ela pode ser visitada por estudantes da Educação de Jovens, Adultos e Idosos da rede municipal, no horário das 19h às 21h; de quinta a sexta-feira, o público em geral pode visitá-la entre 15h e 21h.

No dia 27 de outubro, a exposição receberá pesquisadores e participantes do VII Colóquio de História da Alimentação e do Abastecimento na Amazônia.

Com o apoio da Escola Municipal de Arte de Belém, a exposição busca, de forma pedagógica, estimular a reflexão sobre temas como cultura alimentar ancestral, produção de alimentos, identidade, meio ambiente e sustentabilidade, além de resgatar memórias gustativas e afetivas dos visitantes.

As obras resultam de imersões etnográficas realizadas por Picanço desde 2020, especialmente na comunidade de Araí, em Urumajó, no município de Augusto Corrêa, na Amazônia Atlântica. A exposição também faz parte do grupo de pesquisa "História da Alimentação e do Abastecimento na Amazônia" (Alere/UFPA/CNPQ) e do projeto educacional "Alfabetização à mesa", que integra a rede municipal de Educação de Belém (SEMEC).

Na mostra, o público pode conferir artefatos típicos da cultura alimentar amazônica, como barcos, redes de pesca, fogões de barro, e outros itens que simbolizam o cotidiano das comunidades amazônicas. Além disso, são exibidas 20 fotografias que retratam o que, quando e com quem se come em partes do Pará, especialmente na Amazônia Atlântica.

SERVIÇO:

Exposição ‘Comida cabocla’

Local: Escola Municipal de Artes de Belém (Palacete Pinho), com entrada pela rua São Boaventura, 856;

Visitação: até o dia 25/10/2024, de segunda a quarta, das 19h às 21h;e de quinta à sexta, das 15h às 21h;

Agendamento de grupo por e-mail: nace@semec.belem.pa.gov.br e coejai@semec.belem.pa.gov.br.