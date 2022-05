Exposição com obras de servidores públicos de Ananindeua abre nesta terça-feira (3)

Diversas obras de servidores públicos de Ananindeua serão expostas, a partir de hoje, 6, no Shopping Metrópole Ananindeua. Na ocasião, também será lançada a segunda edição da competição. Realizada pela Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, por meio da Escola de Governança Pública de Ananindeua - EGPA, a mostra vai exibir variadas obras que participaram do Concurso Galeria do Servidor: “A Arte de Quem Faz Acontecer”, realizado em outubro de 2021, mês alusivo ao Dia do Servidor Público. Participaram da competição, cujo tema era: “O Cotidiano Ananin”, diversos servidores públicos, dentre os quais treze apresentaram obras de arte em pintura retratando o tema. “Esse tema foi escolhido com o objetivo de estimular o servidor a dedicar as suas diferentes vivências e experiências na expressão artístico cultural sobre uma perspectiva real e abstrata acerca da cidade de Ananindeua”, afirma Jolse Quinto, diretora da EGPA e uma das responsáveis pelo projeto.

Com o objetivo de valorizar o servidor público, o projeto apresentou como ganhadora da primeira edição a servidora efetiva da SEMED, Terezinha Reis Rosa, de 54 anos, que acumulou 36.076 votos. Os três primeiros colocados ganharam bolsas de estudos integrais até o final do curso, o segundo lugar também ganhou um smartphone e o primeiro lugar um notebook.

As pinturas que serão expostas no Shopping até o dia 29 de maio, passaram por uma avaliação de um artista plástico parecerista e as melhores colocadas foram a julgamento popular eletrônico que rederam mais de 70.000 votos.

Segundo Jolse, essas pinturas que retratam o cotidiano dos moradores do município da região metropolitana de Belém, serão leiloadas, por volta de setembro deste ano, e os recursos serão aplicados no Fundo Municipal de Desenvolvimento do Servidor Público de Ananindeua.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)