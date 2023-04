‘Expo Répteis’ apresenta única cobra mutante do mundo, e mais de 50 répteis, em Ananindeua

Os répteis são importantes para o ecossistema, pois são uns dos responsáveis pelo controle de diversas espécies e equilíbrio ecológico. As crianças e suas famílias podem conhecer alguns desses animais e aprender mais com a exposição “Expo Répteis”, que chega pela primeira vez na Região Norte, realizada pelo Centro Amazônico de Herpetologia no Shopping Metrópole de Ananindeua desde o dia 24 de abril, a partir das 14h, no piso L2, até 31 de maio.

São mais de 50 espécies exóticas e silvestres da Amazônia e de várias regiões do mundo. Os visitantes percorrerão um circuito com quatro ambientes disponíveis com várias espécies, poderão ler sobre elas, observar seu comportamento e tirar dúvidas com os guias, além de contar com veterinários e biólogos no evento.

Até o dia 31 de maio será possível conhecer as jibóias amazônicas, de Madagascar, do cerrado. A cobra Sucuri que foi exibida durante a novela Pantanal, da TV Globo, também poderá ser conhecida. A Anaconda brasileira, como também é conhecida a Sucuri também estará entre os animais do evento, no entanto, está é uma Sucuri com xantismo e o "xantismo" quer dizer que ela passou por uma mutação genética, a sua cor verde que ajuda na camuflagem na natureza é alterada e a cor fica amarelada. Esta é a única espécie registrada no mundo.

Além das cobras, há espécies de tartarugas, jabutis e jacarés que também poderão ser vistas durante a exposição, ressalta Thayná Silva, uma das idealizadoras da exposição. “Precisamos levar para a sociedade esse conhecimento em relação a nossa fauna, falar da importância dos répteis na nossa cadeia alimentar, e dessa forma desenvolver uma educação ambiental entre as pessoas. Os répteis, ao contrário do que a maioria pensa, são animais fantásticos que precisam de cuidado e proteção para que não sejam tratados de forma errada”, disse.

Já o diretor de marketing do Shopping, Yughem Angheben, a exposição auxilia o público a conhecer a diversidade da fauna do planeta. “As pessoas têm medo em relação aos répteis, se assustam, e muitas vezes acabam matando-os. Daí a importância de levar para as pessoas o conhecimento necessário para que esses preconceitos sejam quebrados”, finalizou.

Serviço

Evento: ‘Expo Répteis’, até 31 de maio no Shopping Metropole

Data: de 21/04 a 31/05

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Metrópole Ananindeua (BR 316, Km 04, piso L2)

Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia) - Somente no local