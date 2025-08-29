Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Exclusivo: Dona Onete fala das perdas de Mestre Damasceno e Mestre Dikinho

A cantora e compositora conta que juntos eles formavam o “Trio Marajoara”

Abílio Dantas
fonte

A amizade com Mestre Damasceno se estabeleceu de forma mais presente recentemente, com a convivência em homenagens (Tarso Sarraf)

A morte de Mestre Damasceno, na última terça-feira, 26, causou tristeza e lembranças em muitos amigos, parceiros e admiradores do artista. Não foi diferente com a cantora e compositora Dona Onete. Ela lamentou que o mestre marajoara tenha falecido em momento de grande felicidade e reconhecimento, mas comemorou que a “despedida” tenha sido com festa, como ele pediu.

VEJA MAIS

image Dona Onete lamenta morte de Mestre Damasceno e relembra convivência: 'Homem generoso'
Cantora e compositora, ícone do 'carimbó chamegoso', posta sua homenagem ao mestre falecido na madrugada desta terça (26), aos 71 anos

image Morre Mestre Damasceno, ícone da cultura do Marajó, aos 71 anos
Paciente oncológico, o mestre paraense foi um dos autores do samba-enredo vice-campeão à Marquês de Sapucaí

image Grande Rio faz publicação com Mestre Damasceno e enaltece carimbozeiro paraense
Mestre Damasceno comentou sobre a expectativa do samba paraense estar na Sapucaí no ano que vem

“Poxa, no auge da idade dele, da grande vitória...Ele foi um grande lutador pela história do boi-bumbá. E agora, após a morte de Mestre Dikinho, ficou apenas eu do trio”, diz Dona Onete. Ela se refere ao termo Trio Marajoara, que foi uma expressão criada “de brincadeira” por ela e seu produtor Marcel Arêde, nos bastidores de um show, para falar dela, Damasceno e Diquinho, os três mestres da cultura popular do Marajó: Dona Onete nascida em Cachoeira do Arari, Mestre Damasceno de Salvaterra e Mestre Dikinho de Soure.

Mestre Diquinho, falecido em 2024, era, segundo Dona Onete, um músico especial. “Tem gente que sabe tocar violão, mas não sabe pegar um instrumento e dar o toque que Nelson Cavaquino dava, que outros músicos sabem dar. Eu perguntei para ele: Dikinho, você era seresteiro? O violão dele era de boêmio mesmo”, afirma ela.

A amizade com Mestre Damasceno se estabeleceu de forma mais presente recentemente, com a convivência em homenagens, no desfile da escola de samba Grande Rio, neste ano, e outras ocasiões em que os dois estiveram juntos.

“Até hoje teve festa (no velório de Mestre Damasceno em Salvaterra), que foi o pedido dele. Eu penso que o pedido da pessoa deve ser atendido. E o pessoal fez certo, como ele pediu”, finaliza.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dona Onete

mestre Damasceno

mestre dikinho
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PARTICIPANTE

Ximbinha em reality? Nome do músico paraense aparece em lista do elenco de programa diário

Reality show começa no dia 15 de setembro

29.08.25 9h18

BAIXA

Cátia Fonseca sofre lesão e está fora do Dança dos Famosos, da TV Globo

A rotina de ensaios não foi fácil para a apresentadora

29.08.25 8h58

PAGODIN

Ferrugem comemora 10 anos de carreira com show em Belém

Artista traz apresentação que celebra um marco na sua trajetória artística

29.08.25 8h00

TELEVISÃO

Cantora paraense Nirah é a 1ª eliminada do programa 'Estrela da Casa', da TV Globo

A eliminação aconteceu na noite desta quinta-feira (28) na TV Globo

28.08.25 23h31

MAIS LIDAS EM CULTURA

condenação

Dado Dolabella é condenado a prisão por agressão a ex-namorada, diz jornalista

Ator recebeu pena de dois anos e quatro meses em regime aberto por violência contra Marina Dolabella

29.08.25 0h19

para a eternidade

O que a Princesa Diana guardou em sua cápsula do tempo, fechada nos anos 1990 e aberta só agora?

Container enterrado há cerca de 30 anos no Great Ormond Street Hospital, em Londres, é aberto durante obras e reúne itens escolhidos por Diana com crianças

29.08.25 8h16

PAGODIN

Ferrugem comemora 10 anos de carreira com show em Belém

Artista traz apresentação que celebra um marco na sua trajetória artística

29.08.25 8h00

BAIXA

Cátia Fonseca sofre lesão e está fora do Dança dos Famosos, da TV Globo

A rotina de ensaios não foi fácil para a apresentadora

29.08.25 8h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda