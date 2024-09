EXCLUSIVO: ativista alerta sobre falta de recursos para preservação do carimbó em 2024

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Isaac Loureiro, ativista cultural e membro da coordenação do movimento da Campanha do Carimbó, compartilhou dados sobre o investimento destinado à preservação do carimbó no estado do Pará nos últimos anos. Loureiro revelou, na última quarta-feira (10/09), que entre os anos de 2015 e 2019, mais de 600 mil reais foram reservados para a salvaguarda da cultura carimbozeira, mas apenas 127 mil reais chegaram efetivamente aos mestres e grupos detentores, resultado do único edital de fomento realizado em 2017.

"É um valor muito baixo para a imensa demanda acumulada nesta década", afirmou o ativista. Desde 2020, porém, não houve mais qualquer investimento.

Segundo ele, a legislação vigente estabelece que, após o reconhecimento oficial de um bem cultural, como ocorreu o carimbó há uma década, o Governo deve atuar para garantir a salvaguarda desse patrimônio, assegurando a participação da comunidade na criação e execução do Plano de Salvaguarda. No entanto, Loureiro pontua que isso não tem sido cumprido.

Em 2020, em meio à pandemia, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) lançou oficialmente o Plano de Salvaguarda, com 45 ações distribuídas em quatro eixos temáticos. As ações foram organizadas com uma priorização para serem executadas ao longo de 10 anos, de 2020 a 2030. Contudo, Loureiro relata que essas ações nunca foram implementadas, na maioria devido à falta de recursos financeiros.

"Os cortes orçamentários na área de patrimônio têm sido recorrentes, e o patrimônio imaterial, incluindo o carimbó, recebe a menor fatia do orçamento", disparou.

Para 2024, Loureiro alerta que não há previsão de investimento no orçamento do Iphan ou do Ministério da Cultura para ações de salvaguarda do carimbó, como já ocorre desde 2020. Isso ocorre justamente no ano em que o carimbó completa 10 anos como Patrimônio Cultural e Imaterial registrado.

"Não há motivos para comemorar. Temos muitas reivindicações e conquistas a serem alcançadas", declarou.