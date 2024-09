Evento 'Excangalhada Drag Race Belém' tem inscrições até 30 de setembro; saiba mais

Belém será palco do evento inédito,'Excangalhada Drag Race Belém', uma competição em formato de Gincana Drag, nos dias 2, 3 e 9 de novembro e está com as inscrições abertas até o dia 30 de setembro. Organizado por Adriano Penha Furtado, professor da UFPA e criador da Drag Themônia Xirley Tão, em parceria com Bruno Matos e Marckson de Moraes, da Produção Tão Artísticas e Produtora Duas Ventarolas, respectivamente, o evento também faz parte do Projeto de Extensão da UFPA.

O objetivo do 'Excangalhada Drag Race Belém', é eleger a maior Drag Cômica da Região Metropolitana de Belém. Misturando gincanas, cenas performáticas e muita criatividade, cada Drag poderá se inscrever com grupos de 6 a 8 pessoas. "O riso é nossa principal arma para lutar contra o preconceito. Esse evento é sobre isso: empoderamento e liberdade", comenta Adriano, que atua na cena cômica desde 2002. Para participar do evento, as candidatas não precisam ter obrigatoriedade na arte Drag, mas estar disponível para realizar as brincadeiras no dia.

Como vai funcionar?

A competição terá três dias, com dois finais de semana repletos de provas e improvisação. Durante o evento, as drags mostrarão o universo que englobam maquiagem, figurino, e, claro, a capacidade de fazer o público rir. "É para todo mundo. Para todas as idades. Vamos rir de nós mesmos e fazer os outros rirem também", brinca Adriano, deixando claro o clima descontraído que tomará conta da cidade.

Uma das surpresas do evento será a presença da Drag Themônia Bunny das Coxinhas, que, além de ser co-apresentadora, trará provas inesperadas para as competidoras. "Se eu deixasse ela participar, ela ia levar o prêmio para casa! Ela é perfeita. Vai ser responsável pelas provas-surpresa que nem eu sei o que são", revela Adriano, em tom bem-humorado.

Por onde se inscreve?

As inscrições para o Excangalhada Drag Race Belém já estão abertas e vão até a próxima segunda-feira (30). As interessadas podem acessar o regulamento e ficha de inscrição no perfil da Drag Xirley Tão no Instagram (@xirleytao). O evento conta com o apoio de emenda parlamentar da então Deputada Vivi Reis, apoio Institucional da UFPA, FADESP e apoio cultural da ASCULTA, Noite suja, LEDBEL, TMAN Barber, Rio Piriá e Ester Lanches

A competição premiará as vencedoras com até 8 mil reais divididos em 1º lugar, 5 mil reais; 2º lugar, 2 mil reais e 3º lugar, mil reais. Xirley, organizadora do evento, frisa que belém possui boas qualidades de Drag queens e faz um convite para a realização da inscrição no evento", finaliza Adriano.

Serviço:

Excangalhada Drag Race Belém

Data: Inscrições abertas até 30 de setembro de 2024

Local e Informações e inscrições no Instagram @xirleytao

Premiação: R$ 8 mil (divididos entre as 3 primeiras colocadas)