Ex-vocalista do Van Halen diz ter vendido seu catálogo musical: 'Me sinto rico'

O ex-vocalista do Van Halen, David Lee Roth, revelou que vendeu seu catálogo de direitos autorais musicais por uma quantia substancial no ano passado.

Roth é creditado como o autor da maioria das letras dos seis primeiros álbuns do Van Halen e frequentemente afirmava ter escrito cada palavra e sílaba das canções durante sua trajetória na banda.

O astro de 71 anos, que iniciou uma nova turnê solo no início deste mês nos Estados Unidos, compartilhou a notícia em uma entrevista nos bastidores com a agência Associated Press, no festival Coachella, onde se juntou ao cantor Teddy Swims para uma apresentação do clássico do Jump.

"Vendi meus direitos autorais há oito meses. Me sinto rico. risos Pela primeira vez na vida, posso esfregar duas moedas e ganhar um pouco de juros", disse o artista.

Diversos nomes importantes do rock têm vendido seus catálogos antigos, frequentemente por grandes valores, como Bruce Springsteen, Paul Simon, Bob Dylan e Stevie Nicks.