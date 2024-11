Ex-Rebelde, Dulce Maria lança nova música 'Ojalá'

A cantora Dulce Maria, famosa por integrar a novela Rebelde e a banda RBD, lançou nesta quinta-feira (14) o seu mais novo trabalho musical: ”Ojalá". O single se trata de uma música sentimental e reflexiva, que trata sobre desilusões de uma pessoa entristecida.

A canção recebe o feat do cantor Beret, uma colaboração que surgiu por acaso, quando os dois cantaram juntos, ao vivo, durante uma visita do cantor espanhol ao México. Beret já foi indicado aos Latín Grammys na categoria "Melhor Álbum Vocal Pop" por seu álbum Prisma, que contém a faixa ‘Ojalá’, de sua autoria.

A expressão ‘Ojalá’, que dá nome a música, expressa a carga sentimental que uma pessoa triste e desiludida carrega após certos acontecimentos. A canção fala sobre as frustrações de desejar algo e não conseguir, além do aprendizado sobre entender os ciclos de momentos felizes e tristes, que permeiam a jornada de cada ser humano.

A cantora mexicana afirmou que se sente muito grata em poder regravar a música ao lado do cantor Beret, que aconteceu logo após sua tour com a banda RBD.

"Essa música é muito pessoal, foi escrita por Beret. Estou honrada em fazer parte dela. A magia dessa música é que cada pessoa a interpreta de maneira diferente. Eu tive que grava-la duas vezes, antes e após o tour do RBD, e ela acabou ganhando um novo significado para mim”, disse a artista.

Dulce Maria também explicou sua visão sobre a letra da canção e os temas que ela trata em cada verso.

“A letra fala sobre aceitação e vulnerabilidade. O vídeo original de Beret mostra um menino, simbolizando o nosso interior. É um desejo de ser aceito sem julgamentos ou etiquetas. É difícil encontrar pessoas com quem se possa ser autêntico”, comentou a cantora.

Apesar de tratar de uma temática triste, Dulce ressaltou que a música também fala sobre a esperança de poder superar as dificuldades.

“A canção também fala sobre superar a autoexigência e escolher a vida. É um grito de esperança em um momento em que precisamos nos motivar. Devemos valorizar a vida, buscar seu sentido e discutir saúde mental, depressão e ansiedade”, declarou.

A eterna Roberta da novela Rebelde também expressou a mensagem que quer comunicar com a música aos seus fãs.

A música “Ojalá” já está disponível nas plataformas de streaming de áudio (Foto: Prensa México)

“É importante ser empático e respeitar as diferenças. Busquemos fontes de apoio, seja na espiritualidade, terapia ou profissionais. Essa é a mensagem que queremos transmitir”, concluiu Dulce Maria.

A música “Ojalá” já está disponível nas plataformas de streaming de áudio e contará com um videoclipe que será lançado nos próximos dias.

Sobre Dulce Maria

Natural do México, a atriz e cantora Dulce Maria ganhou fama internacional após integrar o grupo de protagonistas da novela Rebelde, um dos maiores sucessos populares entre obras mexicanas e que ganhou milhões de fãs no Brasil. A excelente recepção dos telespectadores fez nascer o grupo musical RBD, do qual Dulce também fez parte como cantora.

Após o fim do grupo RBD, Dulce se lançou na carreira solo e em 2011 estreou seu 1º álbum Extranjera, o qual gerou singles de sucesso como Inevitable", "Ya No" e "Ingenua". O disco debutou na primeira posição do Mexican Albums Chart. permanecendo por quatro semanas