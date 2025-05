Ex-protagonista de 'Malhação' comemora primeira missão como diplomata no Brics

Ex-protagonista de "Malhação", Gabriel Falcão comemorou a primeira missão como diplomata do Brasil após passar, no início deste ano, em um concurso bastante concorrido. O também ator, de 34 anos, trabalha atualmente no Palácio do Itamaraty, em Brasília, mas está no Rio de Janeiro para participar da reunião de chanceleres do BRICS - bloco econômico formado por cinco países com economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

"Missão cumprida", publicou ele no Instagram nesta terça-feira, 29, próximo a uma parede com informações sobre o evento. "A primeira missão oficial a gente nunca esquece", compartilhou o diplomata, junto de um grupo de pessoas para a reunião dos chanceleres do BRICS.

GABRIEL FALCÃO DIPLOMATA BRICS ATOR MALHAÇÃO Foto / Instagram: @gabrielmfalcao Foto / Instagram: @gabrielmfalcao

A função que Gabriel cumpre em uma reunião do BRICS é de representar oficialmente o Brasil e defender os interesses do país nas decisões e acordos feitos entre os membros do grupo.

Papel em Malhação

Gabriel Falcão interpretou o protagonista Benjamin (Ben) na 21ª temporada de "Malhação", da TV Globo, que foi ar nos anos de 2013 e 2014. O ator fez particiação como par de Bianca Salgueiro (Anita) e Hanna Romanazzi (Sofia).

Hanna Romanazzi, Gabriel Falcão e Bianca Salgueiro foram os protagonistas de Malhação (Foto / Divulgação)

Afastado da TV desde 2021, ele fez uma participação na novela "Nos Tempos do Imperador" como o príncipe Pierre de Orléans.

Preparação para concurso

Durante uma conversa no canal do Nabuco CACD, no YouTube, o ator compartilhou como foi preparação para ser aprovado no concurso público de 2024 para diplomata no Palácio Itamaraty, em Brasília, com salário inicial de R$ 20,9 mil.

"Fui aprovado num tempo muito mais breve do que eu imaginava que seria. Eu estava me preparando para ficar cinco anos estudando. E cinco anos estudando, obviamente, eu não estava abrindo mão de tudo que eu já tinha construído em termos de carreira, de trajetória profissional e até mesmo acadêmica", disse ele.

Ele disse que estudava quatro horas por dia por um ano e meio, de segunda a sábado. "E o resto do tempo eu estava fazendo outras coisas: estava me preparando para o mestrado, fazendo pós-graduação em tradução, a vida estava seguindo", contou ele, que faz mestrado em Filosofia.