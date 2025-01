Ex-ator de 'Malhação', Gabriel Falcão relata aprovação em concurso para ser diplomata

Gabriel Falcão, conhecido por sua atuação em Malhação 2013 e na minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora, revelou em suas redes sociais uma mudança em sua trajetória profissional. O ex-ator da Globo anunciou que foi aprovado no concurso para a carreira diplomática e compartilhou detalhes sobre o desafio que definiu como "o maior de sua vida".



Em uma publicação feita diretamente do Itamaraty, em Brasília, Falcão celebrou sua conquista e refletiu sobre a transformação que o levou a trocar os palcos e as câmeras por uma nova vocação



"Não é nenhum exagero dizer que esse foi, de longe, o maior desafio da minha vida: foram mais de dois anos de muita dedicação, sacrifícios, incertezas, decisões difíceis, erros, percalços e angústias, mas, acima de tudo, de muito aprendizado", escreveu o ator.



Falcão ainda agradeceu o apoio da família, amigos, professores e novos colegas. Ele reforçou que a decisão de trilhar esse novo caminho foi baseada no desejo de buscar o que é mais significativo, mesmo diante das incertezas.



"Um dos grandes chanceleres da história recente da política externa brasileira disse, certa vez, que a melhor tradição do Itamaraty é saber renovar-se. Pelo visto, estou mesmo no lugar certo", concluiu, citando o diplomata Antonio Francisco Azeredo da Silveira.

