Ex-participante de reality é dopado, estuprado e roubado após encontro

Um ex-participante do “Bake Off Brasil: Mão na Massa”, do SBT, contou em seu perfil um episódio de sofrimento que passou na última quarta-feira (21). Murilo Marques é engenheiro químico e integrou o elenco da segunda temporada. Ele narrou que foi dopado, estuprado e roubado por uma pessoa que conheceu em um aplicativo de encontros.

Murilo contou que estava conversando com um rapaz no app, o que avançou para troca de fotos e para um encontro real, na casa do engenheiro.

Eu entrei para a estatística! Essa semana eu caí num golpe: fui dopado, violado e roubado na minha casa.

*Alerta de gatilho *

No dia 21/10/2020 eu recebi um homem de aplicativo de relacionamento na minha casa, ele chegou as 12:04, me mandou fotos antes e chamei. Eu sem entender — Murilo Marques (@MuriloBakeOff2) October 24, 2020

O rapaz chegou por volta do meio dia no condomínio, quando eles começaram o encontro amoroso. De repente, o homem se vestiu e disse que era garoto de programa. Ele cobrou Murilo pelo serviço sexual, depois sacou uma maquineta de cartão de crédito, dizendo que aceitava aquela forma de pagamento. O ex-Bake Off afirmou que não sabia que ele era garoto de programa.

Ele afirma que o homem começou a ficar agressivo e a pedir as senhas dos cartões. Murilo contou que, nesse momento, já se sentia dopado.

O engenheiro químico sugeriu ir até um caixa eletrônico para sacar dinheiro e foi pegar uma peça de roupa. Ele conta que o homem jogou cocaína sobre a cômoda e disse para o Murilo cheirar. Mas ele se negou e foi jogado na cama de bruços. Murilo relatou que sentiu que estava sendo estuprado e o agressor estaria usando a mão.

Após as agressões, o homem fugiu levando os cartões e o celular de Murilo, que conseguiu pedir ajuda ao vizinho e a seu namorado (eles vivem um relacionamento aberto) pelo Whatsapp que estava logado no computador. Eles procuraram a polícia para prestar queixa.

Murilo fez também um desabafo sobre a forma como foi atendido nos bancos onde é cliente e foi tentar reaver o prejuízo, e também no instituto onde foi realizar exame de corpo de delito.

O ex-participante do reality disse que teve um prejuízo estimado em R$ 72,3 mil. O homem fez transferências, compras e empréstimos utilizando os cartões da vítima.