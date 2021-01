Ex-namorado de Marina Ruy Barbosa procura a atriz após separação, diz site

Depois do fim do casamento entre Marina Ruy Barbosa com Xandinho Negrão, o empresário e ex-namorado da atriz, Caio Nabuco, mandou uma mensagem oferecendo um ombro amigo.

Caio nunca sumiu de vez da vida de Marina. Ele teria procurado a ruiva antes de seu casamento com o piloto, em 2017.

Marina e Caio ficaram quase um ano juntos, quando se separaram em junho de 2015. A atriz é 13 anos mais nova que o ex.