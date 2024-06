Ex-Mulher Jaca é internada após sofrer AVC

A ex-Mulher Jaca, Dayane Cristina Gonzales, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral). A bailarina de 38 anos usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira (20/6) para contar aos fãs sobre seu estado de saúde.

“Nós só nos damos valor, quando estamos aqui. Nem sei como dar essa notícia pra vocês: sempre estressada, querendo ganhar o mundo, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Pois é, meu povo. Tive um AVC com 38 anos”, disse Dayane, em vídeo feito no hospital.

Ela relatou que ficou três dias sedada por conta da emergência médica. “A vida é uma merda. A gente trabalha tanto, tanto, tanto pra conquistar as coisas e, quando conquista, não tem saúde”, contou.

A ex-Mulher Jaca contou que não se sentiu bem após fazer exercícios e sentir as mãos dormentes. “Ainda me falta ar no cérebro. As mãos, muito dormentes, ainda não voltaram, e tenho que fazer fisioterapia agora. Meu lado esquerdo parou completamente, até a perna. Acordei hoje pensando que fosse domingo – ou seja, estou sedada desde domingo.”

“Só lembro que minha perna estava tremendo muito, e não consegui me controlar e tive uma convulsão e senti algo na minha cabeça estourando. Acordei ontem acreditando que fosse domingo, três dias sedada. Valorizem a vida. Ultimamente tenho passado por tanta provação na vida, que nem sei”, continuou.

A bailarina listou uma série de coisas das quais está com saudade. “A coisa que mais sinto falta são dos meus bichinhos, dos meus gatinhos. A única coisa que eu quero é sair daqui e abraçar eles. Estou morrendo de saudade, a vida é uma merda”, lamentou.