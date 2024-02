Ex-mulher de Kaká relembra bulimia após divórcio do ex-jogador

A ex-esposa de Kaká, Carol Celico, já teve bulimia que desenvolveu durante o processo de separação com o ex-jogador. A influenciadora respondeu perguntas nas redes sociais e foi sincera sobre o problema que enfrentou com alimentação.

“Já tive bulimia logo depois da separação. Foi difícil aceitar. Mas logo fui para a terapia, tratei rápido e não foi algo muito longo. Cerca de três, seis meses. Percebi a ligação do emoção com alimentação de forma intensa”, confessou.

Carol ainda listou as principais dificuldades da vida: divórcio, morte do pai e saída da igreja. “Prefiro falar que não tenho religião. Mas como as pessoas insistem para nos colocar em setores de julgamentos… Digo que sou cristã, nascida e criada na igreja católica. Experimentei intensamente a evangélica por sete anos, dos 15 aos 21. Hoje, não frequento nenhuma igreja”, explicou.