Ex-mulher acredita que Tom Veiga já estava pressentindo a partida

Esta semana, a ex-mulher de Tom Veiga, Alessandra, revelou o que considera uma espécie de pressentimento que o intérprete do Louro José teve de sua partida prematura. No perfil do Instagram criado para homenagear Tom, ela compartilhou uma troca de mensagens que teve com ele através do WhatsApp, no dia 2 de outubro, um mês antes de sua morte.

Na conversa, Tom diz ter "cumprido sua missão" e ter "deixado seu legado e sua história". "Acho que deixo meu legado, minha história, quanta coisa para contar. Você vai escrever minha biografia (risos)", disse ele na mensagem enviada à ex, que é mãe dos dois filhos caçulas e foi casada com Tom por quase 15 anos. Os dois estavam tentando uma reconciliação.

"Estou tremendo aqui. nem lembrava disso, mas acho que ele já estava pressentindo a partida. Que dor! Tom, sim você cumpriu sua missão, meu amor", escreveu Alessandra, na legenda da publicação. Segundo ela, o assunto surgiu entre eles naquela ocasião porque Tom iria ao hospital fazer um chek-up.

Tom Veiga foi encontrado morto em seu apartamento, no Rio, no dia 1 de novembro, aos 47 anos. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou morte por consequência de um aneurisma cerebral que rompeu e provocou um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico.