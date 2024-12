Ex-integrante do Coral Kemuel expõe motivos de saída e gera polêmica

Priscila Olly, cantora gospel com trajetória marcante no Coral Kemuel desde os 18 anos, compartilhou em vídeo nas redes sociais as razões de sua saída do grupo. Ela revelou que enfrentou abuso financeiro durante seu período na equipe, alegando nunca ter tido acesso às informações financeiras da instituição.

A situação teria se agravado em 2020, quando a convivência com David Marx, líder do Kemuel, tornou-se insustentável. Priscila descreveu Marx como narcisista e manipulador, destacando que esses fatores contribuíram para sua decisão de deixar o coral.

Em resposta, David Marx realizou uma live ao lado de sua esposa e de um advogado, rebatendo as acusações feitas pela cantora. Durante o pronunciamento, ele afirmou que irá processar Priscila judicialmente, alegando que suas declarações prejudicam a honra do grupo e da liderança.