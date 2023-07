Ex-Fazenda revela ter recebido oferta de R$ 30 mil por sexo com apresentador

Bruno Tálamo revelou que recebeu uma oferta para se envolver em um encontro sexual remunerado com um apresentador de TV famoso no Brasil. A declaração foi em entrevista ao programa "Chupim Metropolitana" da rádio Metropolitana FM.

Segundo o ex-participante dos reality shows "A Fazenda" e "A Grande Conquista", a proposta foi feita por um influente agenciador do meio artístico. O encontro foi oferecido pessoalmente a Bruno, em um camarim de televisão, com o valor de R$ 30 mil para passar uma noite com um famoso apresentador. O influenciador de 33 anos afirmou ter recusado a proposta. A oferta incluía medidas de segurança para proteger a identidade do famoso em questão.

"Eu teria que seguir alguns procedimentos de segurança. Mas eu disse: 'Não avance com isso, pode cortar'. Havia um protocolo para evitar exposição na mídia", relatou Bruno Tálamo.

Tálamo ficou conhecido como repórter do programa "A Tarde é Sua", apresentado por Sonia Abrão. Ele também teve passagens pela Band e Record. Desde sua participação nos reality shows, ele tem se dedicado à carreira de influenciador nas redes sociais.