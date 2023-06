Ex-BBB Cezar Black diz que recebeu proposta para entrar em site adulto

Cezar Black está desfrutando dos benefícios de sua participação no "BBB 23". Quase dois meses após o término do programa, o enfermeiro baiano está se mudando para São Paulo, com o objetivo de investir em sua carreira como influenciador e buscar oportunidades na televisão. Em uma entrevista ao Extra, ele compartilha seus planos para o futuro, aborda a polêmica com Bruna Griphao, suas parcerias publicitárias com seu cão Rocco e revela um convite que recebeu para ingressar em uma plataforma que comercializa conteúdo explícito na web.

Questionado se tem curtido a fama, Cézar pondera: "Tudo na vida tem seu lado positivo e negativo. Amo receber o carinho e amor das pessoas. Ser reconhecido e elogiado pelo meu caráter e personalidade, não tem preço. Mas ainda estou me acostumando com a cobrança das pessoas".

O enfermeiro disse ainda que já tem uma "vida estabilizada" há alguns anos e que o pós-BBB não trouxe nenhuma grande mudança financeira, mas que ele tem feito publis e recebido convites, como o de criar um perfil no Onlyfans.

"Já recebi convite de uma plataforma de conteúdo adulto, porém, no momento estou focado em outros projetos", disse.

No papo, ele disse ainda que não guarda mágoas de Bruna Griphao, com quem teve uma treta no programa. "Ela me procurou e conversamos. Sempre tento não guardar mágoa. O perdão faz bem em primeiro lugar para quem libera. Não temos uma relação próxima, porém quando nos encontramos conversamos sem problemas", declarou.