Ex-BBB Priscila Pires mostra antes e depois de corpo e faz desabafo: 'Não pare de lutar'

Participante do “Big Brother Brasil 9”, Priscila Pires compartilhou em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (9), o antes e depois de seu corpo após se dedicar à malhação. A ex-sister, agora super sarada, usou o post para desabafar sobre as críticas e cobranças feitas em relação ao próprio corpo. As informações são da Revista Quem.

"Meu antes e depois! Adoro ver a minha superação. Enquanto todos falavam: 'nossa, ela tinha um corpão, agora já era'… eu usava as críticas de combustível!", escreveu.

A ex-BBB ainda aconselhou seus seguidores: "Você também pode, você também consegue".

Priscila usa as redes sociais para dar dicas fitness, de autoestima e disposição aos seguidores. Além de exibir o resultado de sua dedicação à academia. "Alcançar o que se deseja dá trabalho, mas não pare de lutar porque está cansado; pare apenas quando tiver triunfado! Adiante baby", completou.