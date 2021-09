Ex-BBB morre em São Paulo

Quem gosta de Big Brother Brasil, certamente vai lembrar da cantora Josy Oliveira, que participou do BBB9. Josy morreu em São Paulo por complicações de uma cirurgia na cabeça. A informação está circulando nas redes sociais depois que jornal de Juiz de Fora, cidade natal a sister, lamentou seu falecimento. Segundo as informações da página 'Juiz de Fora Depressão' do Facebook, Josy, de 43 anos, sofreu um aneurisma cerebral no início deste ano e vinha sendo preparada para uma cirurgia, que aconteceu, mas não resistiu. Ela era formada em Psicologia, mas vinha se dedicando a carreira de cantora e chegou a lançar um álbum.

Tallia Sobral, vereadora eleita pelo PSOL de Juiz de Fora também lamentou a morte de Josy Oliveira no Twitter. "Que notícia triste! Acabei de ficar sabendo sobre o falecimento de Josy Oliveira. Ela fez parte da nossa vida LGBT no People, era nossa cantora aos domingos e sempre muito acolhedora. Guardo com carinho um CD autografado. Um abraço na família e amigos!", escreveu.