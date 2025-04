Ex- BBB João Pedro revela: 'Considero mais o Vinícius do que a Renata'

Terceiro colocado do BBB 25, João Pedro afirmou que, apesar de ter jogado ao lado de Renata durante boa parte do programa, sua conexão era mais forte com Vinícius.

"Por mais que a Renata sempre tenha jogado comigo e com o meu irmão, eu considero mais o Vinícius", disse. Segundo ele, o brother do grupo rival foi quem mais o escutou nos momentos difíceis do confinamento.

João explica por que não rompeu com Renata

Ainda que tenha revelado preferência pessoal por Vinícius, João Pedro manteve-se ao lado do grupo do quarto Fantástico até o fim da temporada. Segundo ele, a decisão foi estratégica. "A casa já estava dividida e não tinha como mudar de grupo naquele momento. Se eu trocasse de lado, seria colocado no Paredão na mesma hora", afirmou.

O relacionamento com Renata, no entanto, passou por momentos de tensão, especialmente após o retorno da sister da Vitrine do Seu Fifi. "A conduta dela me magoou e magoou o meu irmão também", disse João Pedro. Um dos principais pontos de desgaste foi a desconfiança da aliada sobre suas decisões no jogo. "Ela não confiava mais em mim", afirmou.

Segundo João, Renata chegou a questioná-lo repetidamente sobre sua intenção de voto, mesmo após ele já ter respondido. "A Renata ficou me perguntando umas cinco vezes na semana. Eu falei: Renata, você não acredita em mim?", relembrou. Ele também destacou que esperava mais confiança da sister. "Você se aproximou de nós. Então, se você se aproximou de nós, você confia em nós."

Apesar do atrito, os dois conversaram nos dias seguintes. "A gente se resolveu, a gente já conversou e está tudo bem", concluiu.

João Pedro avalia o que o manteve no jogo

Resolvido o atrito com Renata, João Pedro avançou no jogo praticamente sem ser alvo. Terminou o BBB 25 com um dos menores índices de votação interna da temporada. Em 100 dias de confinamento, recebeu apenas um voto, da própria Renata, que justificou a escolha como uma forma de "jogar o voto fora". Para o goiano, o segredo foi a forma como se relacionou com os colegas.

"Acho que foi meu carisma mesmo, o meu jeito de ser, tanto fora quanto lá dentro da casa", avaliou. Ele afirmou que integrantes de todos os grupos o consideravam "a última opção de voto". "As pessoas falavam que não votavam em mim por eu ser uma pessoa humilde, gente boa, um moleque de carisma", completou.