Ex-BBB Fly é alvo de críticas de internautas após equívoco em comentário

Prestes a lançar um novo trabalho, a cantora e ex-BBB Flay usou sua conta no Twitter, no último domingo (29), para destacar a produção e fazer o marketing do seu novo CD. Mas foi infeliz ao tentar expressar o orgulho por suas raízes e qualidade da produção de seus conterrâneos. A cantora exaltou que, "pela primeira vez, a cultura nordestina está conquistando o país”, minimizando todo a contribuição dada por artistas comoo Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, Caetano Veloso, Gal Costa, Genival Lacerda e muitos outros.

“Olá, é a primeira vez que a cultura nordestina está conquistando o país todo, a nossa música finalmente encantou o Brasil. Antes, a gente só ouvia lá. Hoje o talento do nordestino está sendo enaltecido, e eu vibro com cada conquista, com a diminuição pouco a pouco do preconceito que sempre existiu, conosco, com o nosso sotaque, com a nossa cultura, com os nossos costumes, com nosso jeitinho tão criticado”, começou Flay.

A cantora ficou indignada com os comentários e decidiu rebater os internautas (Reprodução Twitter)

E prosseguiu: “Estão explodindo novas personalidades nordestinas a cada dia, estamos sendo mais que respeitados, estamos sendo admirados, estamos nos unindo mais. E estarei lá, dando todo o meu apoio, impulso necessário que estiver ao meu alcance, a todos os nordestinos que estão metendo as caras e brilhando. Sou uma dos que ainda precisam desse apoio, dessa união. Não tive tanto quando mais precisei, mas estou aqui pra quem precisar”.

Pouco tempo depois, a publicação começou a receber uma enxurrada de comentários negativos. “Tem razão. Gonzagão era carioca. Elba Ramalho, do Acre. Daniela Mercury? Paulista, pô”, ironizou um internauta.“Saiba reconhecer e respeitar aqueles que vieram antes de você! Não é a primeira vez que a cultura nordestina está conquistando o país, a cultura nordestina já conquistou o Brasil há muito tempo!”, disse uma seguidora. “Ninguém está inventando a roda não, porque enquanto vocês estão vindo com o milho, o cuscuz já está pronto há muito tempo!”, continuou.

“É porque Zé Ramalho, Alceu e Chico César nem existem, né?”, emendou outra. “Mulher, se ajuda um pouco. Fica difícil te defender, pensa um pouco antes de postar as coisas”, chegou a pedir outra internauta. “Querida, já ouviu falar em Luiz Gonzaga e o barulho que ele fez no Sudeste antes de você sonhar em nascer? Me poupe”, comentou um rapaz.

Alguns fãs a defenderam. “Ela se refere ao atual momento em que a cultura nordestina está sendo valorizada simultaneamente nas suas mais variadas vertentes. Se você não consegue enxergar isso, talvez seu olhar já esteja muito

Indignada com a repercussão da postagem, Fly rebateu as críticas: “O twitteiro é assim, acabaram comigo no BBB20. Me jogaram tanto hate, que se eu não fosse muito forte, teria caído em depressão como alguns colegas caíram. Aí, quando alguém que não me dei bem lá dentro faz merda aqui fora, eles vem me enaltecem só para tacar hate na outra pessoa.”

“Daí, Juliette decidiu ser cantora, tuiteiro decidiu me enaltecer só para desmerecer, descredibilizar e diminuir o talento de Juliette, mesma coisa que faz comigo diariamente. Decido comemorar o momento viral que o Nordeste está passando, o tuiteiro decide enaltecer nossos representantes com o único intuito de desmerecer a gente. Nós somos gratos a quem veio antes da gente e fez história, e isso não quer dizer que a gente tenha que abaixar a cabeça e que não possa vibrar pelo nosso momento. Esse é o meu lugar de fala como artista nordestina, respeitem!”

Por fim, disparou: “Hipócritas, xenofóbicos e sem personalidade dormem e acordam procurando uma oportunidade de arrumar um vácuo para poder aparecer. Não deito para nenhum de vocês, sou mulher para bater no peito e defender o que acredito. Nem tentem calar a minha voz porque vocês vão surtar.”