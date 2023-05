Ex-A Fazenda Sthefane Matos descobre cobra em carro de aplicativo

A influenciadora e ex-A Fazenda Sthefane Matos precisou chamar um carro de aplicativo ontem, 28, e quando abriu a porta descorbiu uma cobra. Ela compartilhou o susto com seus seguidores no Instagram e declarou: "Rapaz, só acontece esse tipo de coisa comigo". Seu carro estava na oficina, por isso, precisou solicitar um veículo por app.



Na sequência de vídeos Sthe conta que estava indo fazer as sobrancelhas. Quando o carro chegou e ela abriu a porta, a cobr pulou e ela caiu, ainda se machucou. "Rapaz, só acontece esse tipo de coisa comigo. Eu vim fazer sobrancelha e peguei o Uber, porque meu carro está na concessionária. Quando eu abri a porta tinha uma cobra e ela pulou em cima de mim. Olha a minha mão [mostra a mãe tremendo], eu saí eu tô desesperada. Agora, meu Deus, eu ainda estou em choque. Eu vi ela, era verde, eu abri, cai do carro e machuquei minha perna. Que loucura! Essa cobra já apareceu na minha casa uma outra vez. Ai Jesus parece que eu vou infartar", relatou ao longo do vídeo.

