Evento que vai reunir grandes nomes do gospel em Belém tem inscrições abertas

A primeira edição do “Revival Conference – Faz de Novo”, evento gospel que será realizado nos dias 19 e 20 de novembro, em Belém, está com incrições abertas. Promovido pela Link Church, a conferência vai ocupar o Hotel Grand Mercure, com público de 45% da lotação do local. O link para compra de ingressos está disponível no Instagram da igreja @link.church.

Pelo menos oito conferencistas e/ou pastores, de várias partes do Brasil, já estão confirmados previamente na programação, entre os quais: Alessandro Paiva e Gustavo Paiva, ambos de Brasília (DF); Francisco Vasco, da igreja Videira Praça, de Goiânia (GO); Ícaro Oliveira, músico de Belém; e Chelo Beltran, diretor da Jocum América Latina.

Outro grande nome da conferência é o cantor, compositor, violonista, pianista e baterista Ton Molinari. Formado em teologia, ele já foi integrou o Dunamis, o Ministério Adorar e tem um álbum lançado, intitulado “Arco e Flecha”. Além disso, o músico tem uma parceria de sucesso com Alessandro Vilas Boas, um dos maiores fenômenos do cenário gospel.

Juntos, Molinari e Vilas Bolas, no projeto Som do Reino, têm mais de 20 milhões de visualizações no Youtube e estão entre os artistas mais tocados nos aplicativos de música Spotify e Deezer. “Quero conhecer Jesus”, por exemplo, é uma das canções mais exibidas na plataforma de vídeos na internet, com mais de 9,3 milhões de acessos.

“Pensamos em pessoas que conhecemos de perto e não somente aqueles que atraem público. Nosso intuito não é atrair o público com os palestrantes, mas trazer pessoas que estão alinhadas com o nosso propósito e pessoas que de alguma maneira fizeram parte da nossa história como igreja”, detalhou Vitor Ledo, fundador da Link Church, palestrante e um dos organizadores.