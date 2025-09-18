Capa Jornal Amazônia
EUA: 'Jimmy Kimmel Live!' é substituído por tributo a Charlie Kirk após fala polêmica

Estadão Conteúdo

O conglomerado de mídia Sinclair anunciou que substituirá o horário de exibição desta sexta-feira, 19, do programa Jimmy Kimmel Live! por um especial em homenagem a Charlie Kirk, fundador da organização conservadora Turning Point USA. O especial será exibido nas afiliadas ABC do grupo e disponibilizado a outras emissoras da rede em todo o país.

Além disso, a empresa exigiu que Jimmy Kimmel se retrate publicamente com a família de Kirk e faça uma "doação pessoal significativa" tanto para eles quanto para a Turning Point USA.

A decisão da Sinclair ocorre após o grupo, juntamente com a Nexstar Media Group, outro grande dono de afiliadas ABC, retirar o programa de suas emissoras.

A medida foi motivada por comentários recentes de Kimmel sobre a morte de Kirk, considerados "inapropriados e profundamente insensíveis" pelo vice-presidente da Sinclair, Jason Smith. Pouco depois, a ABC suspendeu a produção do programa de forma indefinida.

Veja trecho da fala de Kimmel sobre Charlie Kirk e comentários recentes do apresentador sobre Trump

Em comunicado, Smith afirmou que os veículos de comunicação têm a responsabilidade de promover um diálogo respeitoso e construtivo. Segundo ele, o caso evidencia a necessidade de ação regulatória da Comissão Federal de Comunicações para lidar com o controle exercido pelas grandes redes nacionais sobre as emissoras locais.

Futuro do programa nas afiliadas

A Sinclair declarou que não pretende reintegrar Jimmy Kimmel Live! em suas emissoras até que haja discussões formais com a ABC sobre "profissionalismo e responsabilidade".

Mesmo que a produção seja retomada pela rede, a empresa garante que só voltará a exibir o programa quando estiver convencida de que os padrões esperados de uma plataforma de transmissão nacional foram cumpridos.

